Equipe Aero Jaguar Capitã da Equipe Aero Jaguar pede apoio para levar projeto de aeronave para competição internacional

Durante a sessão ordinária desta de terça-feira (9), a capitã da Equipe Aero Jaguar, Thatiane de Medeiros de Amorim, representante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, usou a Tribuna para falar sobre a Competição Aerodesign – Sae Brasil. O convite para falar sobre o assunto foi feito pelo vereador Odilon de Oliveira.

Thatiane de Medeiros de Amorim explicou na Tribuna o que é a organização Sae Brasil. “Em 1901 foi fundada Sae Brasil. A Sae é uma organização da qual engenheiros voltados para mobilidade são associados. Seus eventos anualmente movem cerca de 12 mil visitantes e existem diversos programas estudantis, um deles é o Aerodesign -Sae Brasil”, detalhou.

Segundo Thatiane de Medeiros de Amorim o objetivo da competição é construir e projetar uma aeronave rádio controlada capaz de transportar em voo a maior carga possível.

De acordo com Thatiane de Medeiros de Amorim a meta da equipe é levar o nome do Estado para a competição internacional. “Precisamos de apoio para construir essa aeronave para levar para competição nacional e, com isso, conseguir uma colocação para levar o projeto da aeronave para a competição internacional”, disse.

Ainda de acordo com a Capitã da Equipe Aero Jaguar o projeto é multidisciplinar e vai trazer melhorias em diversas áreas, não só para a engenharia. “Queremos destacar o nosso Estado, queremos levar o nosso Estado em uma competição internacional”, complementou.

Sobre o programa

O programa Competição SAE BRASIL AeroDesign é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de Engenharia Aeronáutica, através de aplicações práticas e da competição entre equipes. Ao participar do programa SAE AeroDesign o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de projeto aeronáutico, desde sua a concepção, projeto detalhado, construção e testes.

Serviço - Para contribuir com o Projeto é só entrar em contato pelo e-mail aerojaguarufms@gmail.com ou pelo telefone (67) 99309-2720.