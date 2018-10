Capital Capital terá semana chuvosa e de temperaturas elevadas Preparem o guarda-chuva e o ventilador ou ar-condicionado!

Chuvarada deve permanecer em Mato Grosso do Sul nesta semana. A previsão é de calor com pancadas de chuvas isoladas no Estado. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão na Capital, para esta terça-feira (16), é de 21°C e máxima de 30°C.

E quem sair de casa pela manhã, pode sair preparado. Conforme a previsão, as chuvas continuam no Estado durante toda semana, devido a uma frente de calor e umidade que chega a MS, vinda da Amazônia.

Na quarta-feira a máxima chega a 32°C em Campo Grande, em Dourados máxima de 31°C, e em Coxim máxima de 37°C.