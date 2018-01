Curiosidades Capivaras voltam aos holofotes e são flagradas dentro de Hospital em Campo Grande "Os animais passeavam livremente dentro de um dos corredores do Hospital Regional da Capital de Mato Grosso do Sul"

"O principal risco que isso pode acontecer é o fato delas possuem bastante carrapatos", afirmou o especialista Foto: Reprodução/TV Morena

Várias capivaras foiram flagradas passeando livremente por um dos corredores do Hospital Universitário de Campo Grande, que pertence à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O episódio aconteceu na semana passada, mas as imagens do registro só foram divulgadas agora.

Segundo o hospital, as capivaras chegaram até o local após passarem pela cerca que separa a unidade de saúde de uma mata da região. A estrutura, que teria sido rompida durante uma reforma, vai receber os reparos necessários.

De acordo com a direção do HU, os animais entraram por alguma porta aberta. Para evitar que o caso se repita, a UFMS orientou funcionários a não deixarem o local acessível aos roedores, que são bastante comuns em Campo Grande.

O biólogo Milton Longo explicou, ao os jornalistas da TV Morena, autora da reportagem, que, apesar de frequente e até servir de atrativo para moradores e turistas, a presença desses animais em ambientes cercados de pessoas, pode provocar danos à saúde humana.

"O principal risco que isso pode acontecer é o fato delas possuem bastante carrapatos e eles, por sua vez, podem estar infectados por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii que é a responsável pela transmissão da febre maculosa", alertou Longo.

Já o biólogo José Sabino atribui a entrada das capivaras no hospital ao costume que elas têm de viver em ambientes urbanos, e, consequentemente, no meio de pessoas, como acontece frequentemente na capital sul-mato-grossense.

"Esses animais são roedores de grande porte. Têm uma inteligência bastante razoável e são curiosos. Então, essa é a razão pela qual eles podem entrar em ambientes que às vezes a gente nem espera", afirmou Sabino.