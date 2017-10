Praça dos Imigrantes Cardápio Seresteiro tem edição especial Halloween nesta terça-feira O encontro ocorre às terças-feiras das 19 horas até às 22 horas

Por: Redação com assessoria

A edição desta terça-feira, dia 31, do Cardápio Seresteiro será diferente. A Praça dos Imigrantes, local onde ocorre o evento, estará toda decorada no clima halloween. As artesãs, inclusive, prepararam chapéus adornados para distribuir ao público. A festa está marcada para começar às 19 horas.

Greg Antunes, cantor responsável pelo evento, manterá o repertório com aproximadamente 200 músicas das décadas de 30, 40 e 50. Contudo, desta vez, é pedido que o público vá vestido a caráter para prestigiar as serestas.

O Cardápio Seresteiro teve início no mês de maio e é um dos maiores eventos da Praça dos Imigrantes. Semanalmente, o encontro ocorre às terças-feiras das 19 horas até às 22 horas.