Outubro Rosa Carreta do Hospital do Câncer de Barretos estará na UCDB para exames de mamografia

Carreta está no estacionamento do bloco A Foto: UCDB

Durante o dia de hoje, Carreta do Hospital de Câncer de Barretos estará na UCDB realizando exames de mamografia. A ação faz parte do movimento Outubro Rosa, que visa a conscientizar a população para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Os atendimentos são agendados via Clínica-Escola UCDB e os documentos necessários são: cartão do SUS, comprovante de residência, CPF e RG. Haverá também palestras e orientações para a comunidade interna e externa. Amanhã (1º ), os homens terão palestras sobre cuidados com a saúde e orientações para diagnóstico precoce do câncer de próstata, com parte do Novembro Azul.

Desde o dia 15 deste mês, a Clínica-Escola da UCDB realizou gratuitamente exames preventivos do câncer de colo uterino (Papanicolau) e também exame clínico da mama. As mulheres que se interessarem em fazer o preventivo devem procurar o curso de Enfermagem na Clínica-Escola UCDB para agendarem os atendimentos de segunda a quinta-feira.

Programação:

Dia 31/10

- 8h: Cerimônia de abertura

- 8h30: Apresentação cultural

- 8h50: Atendimento à mulher em situação de violência

- 9h20: Intervalo

- 9h40: Sífilis - Uma epidemia silenciosa

- 10h30: Prevenção e controle do câncer de mama

- 11h: Controle de câncer de colo de útero e HPV

- 12h: Almoço

- 13h30: Uso de práticas integrativas na promoção de saúde da mulher – Auriculoterapia

- 14h: Uso de desodorantes e antitranspirantes versus câncer de mama - Terapeuta corporal

- 14h30: Acupuntura na saúde da mulher

- 15h: Uso das terapias energéticas na promoção de saúde e bem-estar

- 15h30: Intervalo

- 15h45: Aromaterapia no atendimento à gestantes e parturientes

- 16h20: Experiências de práticas integrativas em saúde no SUS

Dia 01/11

- 8h: Câncer de próstata - Importância do diagnóstico precoce

- 9h: Saúde Mental – Suicídio quebrando os paradigmas e promovendo a prevenção – Avanços nas políticas de apoio a saúde do homem

- 9h50: Intervalo

- 10h: Principais agravos da saúde do homem no seu ciclo de vida

- 11h: Almoço

- 13h: Oficina com esquadrão Pelicano

- 16h: Encerramento