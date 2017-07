Assassinato Caseiro mata a golpe de facadas ex-vereador Cristóvão Silveira e sua mulher "Cristóvão e a mulher foram encontrados mortos em casa, o suspeito seria o caseiro que contou com a ajuda dos filhos para cometer o crime"

Foto: Reprodução facebook

Ex-vereador de Campo Grande Cristóvão Silveira e a mulher dele, Fátima Silveira, foram encontrados mortos por volta das 20h de ontem (18), na chácara onde moravam, no km 24 da MS-80, na saída para Rochedo, em Campo Grande.

Cristóvão e a mulher foram encontrados mortos em casa. O suspeito seria o caseiro que contou com a ajuda dos filhos para cometer o crime. Ainda não se sabe quantas pessoas estão envolvidas no duplo homicídio.

O caseiro foi preso e levado para uma das celas do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros).

Após o crime, a caminhonete L-200 do ex-vereador foi roubada pelos filhos do caseiro. O motivo do duplo homicídio teria sido uma briga entre o caseiro e as vítimas. A polícia, agora, faz buscas pelo restante dos envolvidos, que ainda não foram localizados.

Cristóvão Silveira foi vereador por cinco mandatos e deixou a câmara em 2012, quando não se candidatou a reeleição. Ele foi vereador pelo PSDB e é o autor da Lei da Cantina Saudável.