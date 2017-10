CUIDADOS CCR MSVia e Instituto CCR oferecem exames clínicos gratuitos a caminhoneiros

Foto: Ilustração

Atenção, Caminhoneiros. Se vocês estiverem trafegando pela BR-163/MS hoje quarta-feira (18/10) na altura de Campo Grande, aproveitem para fazer, de graça, um check up da sua saúde.

É o Programa Estrada para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR e pela CCR MSVia em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e patrocinado pela Mercedes-Benz, que oferece testes de glicemia, acuidade visual e auditiva, além de aferição de pressão arterial e medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), além de corte de cabelos.

O evento acontece das 15h às 21h no pátio de estacionamento do Posto Caravágio, localizado no km 478 da rodovia, sentido Norte, em Campo Grande. Para saber mais informações basta ligar no Disque CCR MSVia 0800 6480163 (ligações gratuitas).

Na ação, serão distribuídos folhetos de esclarecimento sobre o câncer de mama, em alusão à Campanha Outubro Rosa, que está sendo desenvolvida pelo Instituo CCR em todas as unidades de negócio do Grupo CCR.

A edição de outubro do Estrada para a Saúde do Instituto CCR e da CCR MSVia tem como parceiros, o Posto Caravágio, a J. Custódio (corte de cabelos) e a Escola Padrão (serviços de enfermagem).