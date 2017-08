Educação Ceinf do Tijuca II é inaugurado após 4 anos de obras paradas “Não há como proporcionar acesso à educação superior se não cuidarmos das crianças desde os primeiros dias de vida” , diz Ministro da Educação na inauguração do Ceinf

Foto: Marlon Ganassin

Após quatro anos com as obras parada, foi inaugurado hoje (21), o Centro de Educação Infantil professor Eloy Souza da Costa, ato que contou com a presença do ministro da Educação, José Mendonça Filho que elogiou o empenho do prefeito em investir na Educação Infantil. “Não há como proporcionar acesso à educação superior se não cuidarmos das crianças desde os primeiros dias de vida. Este cuidado que o prefeito Marquinhos Trad tem é o que o diferencia. Além de contribuir com o desenvolvimento educacional das crianças, os pais podem ficar tranquilos porque sabem que seus filhos estarão bem cuidados”, disse.

O centésimo Ceinf da Rede Municipal de Ensino – Reme está em funcionamento desde o dia 1º de agosto e recebeu as crianças que estavam em lista de espera para os Ceinfs Marco Antonio Santullo, no Jardim Batistão e Maria Cristina Ocáriz de Barros, também localizado no Tijuca II.

A obra estava interrompida desde 2012, e foi retomada neste ano após a prefeitura conseguir destravar recursos que garantiram a conclusão desta obra, que já estava com 84% do serviço concluído. O valor total de investimento foi de R$ 2.488.793,01, sendo R$ 1.322.381,91 de recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e R$ 1.166.411,11 de contrapartida da Prefeitura. O prédio de 1.211 metros quadrados de área construída oferece 150 novas vagas na Educação Infantil.

“Nossa prioridade é cuidar das pessoas, dar tranqüilidade às famílias para trabalharem com a certeza de seus filhos estarem em boas mãos. Vamos nos empenhar para concluir outros Ceinfs e abrir novas vagas em Campo Grande”, afirmou o prefeito Marquinhos Trad.

A secretária de Educação, Ilza Mateus, disse que a entrega da obra foi a realização de um sonho, não apenas para a comunidade, mas também para a gestão. “Em apenas sete meses destravamos os recursos necessários, oferecemos formação para os profissionais que trabalham no Ceinf e equipamos a unidade para receber as crianças. Estou muito feliz com o apoio que tivemos do ministro e do deputado federal Luiz Henrique Mandetta, que abriu as portas para nós em Brasília. Assim como em toda a Rede Municipal de Ensino, aqui também faremos um trabalho de excelência”, pontuou.

Para os pais que acompanharam a execução da obra nos últimos quatro anos, a inauguração foi um momento de satisfação e emoção, como conta a cuidadora Natália Feitosa Lima, que ao ver a filha Yasmim em uma das salas da creche e o pequeno Gael no berçário, foi motivo de alívio por não ter mais que pagar uma escola particular. “Aqui está maravilhoso. As crianças são bem cuidadas por uma equipe especializada e tudo o que é oferecido é de qualidade. Minha filha está adorando”, concluiu.

O Ceinf tem oito salas de aula e irá atender 2 turmas de Berçário I (crianças de 4 meses a 1 ano e meio); 2 turmas de Berçário 2 (crianças de 1 ano e meio a 2 anos); uma turma de Creche 1 (crianças de 2 anos) e 2 turmas de Creche 2 (crianças de 3 a 4 anos).

As crianças atendidas no Ceinf também contam com sala de recursos multimídia, brinquedoteca, solário nas salas de aula, espaço para repouso dos alunos, secretaria, refeitório, lactário para os berçários, cozinha, área de recreação externa com parquinhos, incluindo um de plástico, para as crianças de 1 e 2 anos e lavanderia completa.

A equipe de funcionários do Ceinf totaliza 17 professores, três cozinheiras, um funcionário administrativo e quatro auxiliares de serviços diversos. O quadro também conta com 22 assistentes de Educação Infantil, classificados através do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria Municipal de Educação, no mês de junho.