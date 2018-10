Chuva Chuva alaga Capital e quase 200 raios são registrados em Mato Grosso do Sul

Campo Grande registrou, na tarde desta quarta-feira (03.10), quase 60 milímetros de chuva, em um período curto de apenas uma hora e meia. Ruas foram alagadas, córregos transbordaram e veículos ficaram submersos.

A chuva torrencial que atingiu a Capital veio acompanhada de muitos raios. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cerca de 180 raios caíram em Mato Grosso do Sul.

A Defesa Civil do Estado emitiu uma alerta de tempestade. Para esta quinta-feira (4.10) a previsão é de chuva, com possibilidade de tempestade de raios e vendaval.

De acordo com Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), pode chover em quase todas as áreas do Estado, com exceção do extremo Oeste. O alerta de raios e vendaval, segundo Cptec, é válido durante todo dia. Campo Grande está na lista das cidades que devem ser atingidas.