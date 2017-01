Tempo Chuva forte alaga UPA e prefeitura interdita unidade na Vila Almeida

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Após a chuva forte que caiu no início desta manhã, a Unidade de Pronto Atendimento – UPA da Vila Almeida precisou ser interditada. O expressivo volume de água comprometeu a calha do prédio, o que permitiu o alagamento da maioria dos setores, inclusive a enfermaria e área de risco. A secretaria Municipal de Saúde – Sesau orienta a população que busque outras unidades para atendimento, até que o problema seja solucionado.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer uma avaliação do prédio junto com equipe da Secretaria de Obras, pois a parte elétrica foi afetada, oferecendo sério risco de choque.

Vale lembrar que três salas da UPA Vila Almeida, entre elas uma das alas de risco e uma das enfermarias, já estavam interditadas desde o ano passado. A partir das denúncias de pacientes e servidores, uma das primeiras ações do prefeito Marquinhos Trad foi a vistoria no local, onde constatou a situação de abandono da unidade, inaugurada em 2009. Sem manutenção, o prédio acabou se deteriorando com o tempo.

Até que a reforma seja iniciada, ainda sem previsão, uma equipe básica permanece no local para atender a demanda espontânea. Os demais pacientes serão encaminhados para outras unidades. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- Samu já foi comunicado para que não leve pacientes para aquela unidade.

Logo após o ocorrido, a secretária-adjunta da Sesau, Andressa De Lucca Bento, se deslocou até a unidade para acompanhar a vistoria da equipe que fará o levantamento das adequações necessárias do prédio.

Outro problema sério que a unidade enfrenta há anos são os pombos, que se alojam no teto da UPA. Com a chuva de hoje, as fezes desses animais se misturaram à água que adentrou a unidade.