Cidade do Natal tem coral, dança, orquestra e André Santini neste domingo

A Cidade do Natal recebe visitante das 15 às 22 horas neste domingo (10). A primeira atração do palco principal é o coral da escola Municipal Ione Catarina, que começa às 15h30. Em seguida, é a vez da orquestra da Escola Municipal Danda Nunes e depois, às 19 horas, serão as apresentações das companhias de dança TEZ, Ginga Espaço de Dança e Cia do Mato.

E se ontem a noite terminou em rock, hoje o som eclético do cantor prata da casa André Santini encerrará o domingo nos altos da Avenida Afonso Pena. No repertório de André não faltam canções ecléticas que agradam a todos os gostos indo do sertanejo até a MPB. O show começa às 20 horas.

Mais de 27 atrações regionais passarão pela Cidade do Natal até o dia 6 de janeiro. São diversas apresentações de música, dança e teatro, além dos brinquedos gratuitos oferecido para as crianças.

Na área da gastronomia, a Praça de Alimentação que oferece produtos com valores de R$ 3 a R$ 18, levando em conta que recebe público de todas as classes. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e destinará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

Na cidade do Natal são comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa e pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, dentre outros.

Além de uma variedade na alimentação, o local abrirá também espaço para o artesanato, com uma tenda instalada para venda de objetos de entidades cadastradas junto ao Fundo de Apoio à Comunidade (FAC). Uma equipe de segurança e a Guarda Municipal estão garantindo a tranquilidade dos frequentadores da Cidade do Natal.