De olho no Futuro Cidade dos meninos dá formação profissional a 350 jovens ao ano

Foto: Diogo Gonçalves/PMCG

Há 16 anos, a Cidade dos Meninos forma jovens de 14 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade econômica e social, para o mercado de trabalho. Com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a instituição já educou mais de 7 mil jovens nos cursos de Auxiliar Administrativo, Mecânico de Automóveis, Costura Industrial, Serigrafia e Montagem e Manutenção de Computadores.

Atualmente, a Cidade dos Meninos oferece os cursos de Auxiliar Administrativo, Serigrafia e Montagem e Manutenção de Computadores a 350 meninas e meninos. Para participar, os jovens devem estar matriculados e frequentando o 9º ano do ensino fundamental ou ensino médio.

A importância do projeto, salienta o prefeito Marquinhos Trad, vai além da formação profissional. “Aqueles que obedecem princípios, independentemente de religiões, vão colher a felicidade. Aqui os jovens têm a oportunidade de crescer e aprender. Sei que muitos jovens aqui poderão ser médicos, advogados, senadores, prefeito, o que quiserem ser, pois estão tendo como se formar e se tornarem grandes homens e mulheres”, diz.

Os cursos são gratuitos e acontecem no contraturno da escola regular. De acordo com o diretor-presidente Romão Marcondes, a instituição tem como missão “fazer diferença” na vida da juventude. “Desenvolvemos aqui uma educação cidadã e cursos de qualificação profissional básica para os jovens de 14 a 18 anos se inserirem no mercado de trabalho. Hoje, dos 350 jovens que temos matriculados, 100 estão trabalhando”, conta.

A instituição funciona dentro de uma rotina, semelhança à de uma escola de ensino regular, onde a maior característica é o desenvolvimento de bons hábitos de estudos, de bom comportamento e de civismo.

Os interessados em participar devem ir pessoalmente à Cidade dos Meninos, que está localizada na Rua Faride Georges, 1344, Jardim Anache (próximo ao Hospital São Julião), ou ligar no (67) 3354-4433 para obter mais informações.