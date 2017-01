Cidade Cinco bairros da Capital recebem borrifação do fumacê

Foto: Reprodução

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, continua intenso em várias regiões de Campo Grande. Nesta terça-feira (10), das 16 às 22 horas, os trabalhos de borrifação a Ultra Baixo Volume – UBV (popularmente conhecido como Fumacê) acontecem nos seguintes bairros: Moreninhas, Centro-Oeste, Los Angeles, Taveiropólis e Popular.

Conforme o coordenador da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Alcides Ferreira, os trabalhos são realizados nos bairros onde foram encontrados o maior foco do mosquito.

O trabalho da Prefeitura de Campo Grande consiste nas ações de controle da dengue e estão voltadas para o combate ao vetor, por meio das atividades de controle larvário, direcionadas aos imóveis urbanos.

É importante reforçar que os agentes de endemias visitam periodicamente as residências, identificando e eliminando os focos do mosquito.

A orientação é de que, no momento em que o fumacê estiver na rua, moradores abram portas e janelas para que o inseticida dispensado no ar possa circular dentro das casas, eliminando o maior número possível de mosquitos. (Com assessoria)