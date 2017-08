Circuito Gastronômico Circuito gastronômico oferecerá 37 pratos com desconto na Bom Pastor

Em comemoração aos 118 anos de Campo Grande, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, juntamente com a Assempave – Associação dos Empresários da Avenida Bom Pastor, promovem entre os dias 10 a 12 de agosto o Circuito Gastronômico na Avenida Bom Pastor.

Durante o Circuito, 21 estabelecimentos oferecerão 37 pratos com desconto. A abertura oficial do evento acontece no dia 10 de agosto, a partir das 19 horas, na Praça do Peixe, com a apresentação do cantor André Santinni e do sanfoneiro Roberto Rech Júnior.

O objetivo do evento é fomentar o comércio gastronômico local, consolidando o Corredor Gastronômico como uma vertente saudável no cenário econômico de Campo Grande, contabilizando resultados positivos na geração de emprego e renda.

Serviço:

Evento: Circuito Gastronômico – Av. Bom Pastor

Data: 10, 11 e 12 de agosto

Local: Av. Bom Pastor

Abertura: 10 de agosto, Praça do Peixe – a partir das 19 horas

confira AQUI as opções do Circuito Gastronômico