Cidade Coelho da páscoa leva chocolates para crianças na Santa Casa

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

O coelho da páscoa da Rede Comper de Supermercados fez surpresa às 49 crianças internadas na ala pediátrica da Santa Casa na tarde dessa quinta-feira (6), além das que estavam no Pronto Atendimento do hospital. Ele presenteou os pequenos com kits de chocolates.

A ala pediátrica da Santa Casa tem capacidade para 62 leitos instalados, divididos entre clínicos e cirúrgicos. Atualmente há 49 ocupados, o que é compatível com a porcentagem de ocupação.

Conforme a enfermeira Maressa Aragão Monteiro, chefe do setor de pediatria da Santa Casa, nos leitos clínicos o tratamento é realizado com crianças que têm pneumonia e broncopneumonia adquiridas principalmente por meio do vírus Influenza (H1N1), enquanto nos leitos cirúrgicos o tratamento é feito nos casos neurológicos (hidrocefalia e outros) e de cirurgia cardíaca. Há enfermaria específica para receber esses pacientes após os procedimentos pré e pós-operatórios.

Dos 62 leitos, sete são dedicados a crianças que precisam de tratamentos mais complexos. São crianças mais dependentes, que necessitam de uma vigilância mais rigorosa e que respiram muitas vezes com a ajuda de aparelhos. De acordo com Maressa, nesses casos a equipe precisa constantemente acompanhar a evolução.

Em fevereiro, segundo Maressa, a taxa de ocupação foi de 53% e agora compreende 73%. Esse aumento se deu devido à mudança de clima, afinal, nessa época do ano muitas crianças adoecem, principalmente em consequência dos problemas respiratórios.

Acalento – Maressa explica que as festas realizadas na ala pediátrica são feitas para levar acalento às crianças ali internadas. Neste ano, até agora, foram realizadas festas de carnaval e páscoa, mas até o fim do ano ainda acontecerão as festas junina, do Dia das Crianças e de natal.

“Em algumas delas, a equipe do setor sempre pede ajuda de empresas parceiras como o Comper. Isso é muito importante e demonstra o compromisso social da rede, além de estimular a fantasia das crianças que estão internadas. O apoio do Comper nessa época do ano é essencial”, salienta Maressa.

Neste sábado (8), às 10h, o coelho do Comper visitará o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Margarida Simões Correia Neder, localizado no bairro Estrela Dalva. No local são atendidas 64 crianças em estado de vulnerabilidade.

Já na terça-feira (11), às 14h, o coelho do Comper vai até a Abrec (Associação Beneficente dos Renais Crônicos) para entregar chocolates às crianças.