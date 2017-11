Educação Colégio de ensino do berçario ao médio lança sistema inovador de educação na Capital "O Colégio Tic Tac & Instituto Penrabel investe na educação tecnológica para incentivar o aluno do século XXI"

O Colégio Tic Tac & Instituto Penrabel lança agora o mais novo sistema de ensino do século XXI (21). O instituto que atua na Capital completa 25 anos oferecendo educação particular do berçário ao ensino médio.

Daniella Penrabel é Coordenadora à 10 anos na escola. Foto: Tero Queiroz

A novidade segundo a Coordenadora Geral da instituição Daniella Penrabel é o lançamento do programa de ensino digital, no qual segundo a coordenadora os alunos terão acesso a 100% do material de ensino atualizado, "Nós atendemos aqui cerca de 500 alunos e todos esses alunos poderão acessar seu material escolar através do SAE Digital, lá eles terão acesso aos livros atualizados, aos materiais avaliativos, queremos incentivar o aluno a interagir com esse material", destaca a coordenadora.

A unidade de ensino conta com uma estrutura composta por quadra de esportes, piscinas, área com brinquedos para os pequenos, espaço para jogos, biblioteca e sala de dança. Daniella ainda explica que com a instalação do SAE Digital a escola dá uma potencialização ao desenvolvimento do aluno, "A criança tem suporte pedagógico em casa, pelo computador, tablet ou celular, sem precisar do uso da internet; através de aplicativos do próprio material", explica.

As áreas recreativas do Instituto e do Colégio são limpos e monitorados por profissionais. Foto: Tero Queiroz

A coordenadora ainda comenta que com a instalação do SAE o colégio colabora para redução no consumo de papel, material extraído das árvores, "Com a instalação, nós vamos usar bem menos papel", comenta Daniella, mas ainda segundo a coordenadora as provas continuarão sendo feitas no material impresso e os livros mesmo com a novidade dos digitais, serão usados na forma tradicional pelos alunos.

Serviço

O colégio funciona nos horários matutino, vespertino e integral, as salas são climatizadas . O instituto fica localizado na Rua Brasília, 994, no Bairro Jardim Imá, em Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas no site: www.colegiotictac.com.br.