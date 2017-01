Descontos Colégio particular na Capital oferece bolsas para cursinho pré-vestibular

Estão abertas as inscrições para o concurso de bolsas do cursinho pré-vestibular do Colégio Salesiano Dom Bosco. As provas acontecem no dia 24 de janeiro e as bolsas são para as turmas que iniciam no dia 30.

Para concorrer aos descontos, que variam entre 10 e 100% nas mensalidades ou no material didático, o candidato pode fazer sua inscrição até o final da manhã do dia 24 e às 18h do mesmo dia deve comparecer para fazer uma prova.

Os descontos variam de acordo com a pontuação do candidato na prova e podem ser usados para o curso Extensivo Integral ou Semiextensivo Noturno. Pode participar qualquer pessoa, sem limite de idade, que tenha concluído o Ensino Médio, independente do ano.

A prova terá duração de 3 horas com 60 questões objetivas de todas as disciplinas, exceto Língua Estrangeira e Redação. O resultado tem previsão de ser divulgado no dia 25.

O Cursinho

O cursinho pré-vestibular do Colégio Salesiano Dom Bosco é um dos mais tradicionais de Campo Grande há mais de 40 anos. O material didático do Sistema Objetivo, a equipe de professores qualificados e o método de avaliação de alto nível preparam os alunos para obtenção de altas notas no Enem e aprovação nos grandes vestibulares nacionais.

Serviço

As inscrições devem ser feitas na secretaria do cursinho, que fica anexo ao prédio do Colégio com entrada pela Rua 14 de julho, nº 2840, ao lado da Capela. O investimento é de R$ 25,00.

Outras informações pelo telefone (67) 3312-3100 ou pelo e-mail cursinho@cdb.br.