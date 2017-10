Hoje Coletivo musical realiza evento cultural com participação de projeto Fiminine Hi-Fi (SP) Projeto ‘Vamo Apelá Sistema de Som’, de Campo Grande (MS) e ‘Feminine Hi-Fi’ de São Paulo comandam a festa no espaço da antiga Rodoviária

O evento acontece hoje,a partir das 22h, no Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste (Antiga Rodoviária) Foto: Divulgação

Música e audiovisual unidos em apresentar uma mensagem cultural focada no reggae, debate sociopolítico e participação inclusiva. Com este objetivo, o coletivo ‘Vamo Apelá Sistema de Som’ promove nesta sexta-feira (27), a partir das 22h, no Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste (Antiga Rodoviária), uma sessão com exibição de documentário, bate-papo e música de alta qualidade.

A iniciativa tem objetivo de promover a interação entre a cena musical de Mato Grosso do Sul com outros centros urbanos, segundo explica o responsável pela organização do evento, Thiago Silva. “Em razão da minha afinidade com as cantoras do Feminine Hi-Fi resolvi convidá-las e idealizar um encontro de fomento ao Reggae, apresentando trabalhos autorais e demonstrando que a música é muito mais do que diversão, é informação e conscientização social”, argumenta.

As convidadas, ‘Feminine Hi-Fi’, defendem um projeto iniciado na cidade de São Paulo (SP) e focado na presença massiva feminina das seleções e canções que tem como cenário musical o reggae e sound sistem.

Contudo, há também o debate de empoderamento feminino e por isso, será apresentado um filme sobre a força e atividade das mulheres nos segmentos culturais, seguido de um bate papo com os convidados. Na sequência, a partir das 23h, começa a ‘Session’ com o anfitrião Hall Fya e as Damas do reggae nacional.

Serviço – O evento será realizado no prédio do Centro Comercial Condomínio Terminal do Oeste, localizado na Rua Dom Aquino, 750, Centro, no 1º piso. Os convites podem ser adquiridos no estúdio Old Street (Av. Afonso Pena, 2081, Galeria Dona Neta, sala 16), com preço de R$ 15.