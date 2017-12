Devoção Colônia Paraguaia realiza festa em homenagem a virgem de Caacupé Associação reúne inúmeros devotos da padroeira do Paraguai

Imagem da N. S. de Cacupê durante desfile cívico na Capital. Foto: Igor Matheus

No ano de 1603 o lago Tapaicuá transbordou e alagou todo o vale do Pirayú arrasando tudo o que estava em seu caminho incluindo a imagem da Virgem. Entretanto ao retroceder as águas milagrosamente apareceu a imagem que o índio tinha esculpido. Os habitantes começaram a difundir sua devoção e começaram a invocá-la com o nome de "Virgem dos Milagres". Um devoto vizinho, chamado José e carpinteiro de ofício, construiu-lhe uma modesta capelinha e nela começou a receber culto a Virgem de Caacupé.

Mais de 400 anos se passaram, e a "Virgem Azul do Paraguai", tornou-se padroeira de um dos países religiosamente mais fervorosos do mundo, atribuindo a santa vários milagres, sendo seu santuário em Assunção, visitada por milhares de pelegrinos atualmente.

Diante disso, a Associação Colonia Paraguaia de Campo Grande, realiza durante todo o dia (8), na sede da entidade, momentos de orações a virgem e acolhimento de pedidos na capela, em formato de gruta construida em homenagem a Caacupé.

Para o aposentado Amado Pereira, ex-presidente da Colônia e membro do grupo de oração da entidade, ressalta a importancia e a recepção de peregrinos neste dia especial. "É um momento importante de fé e devoção do povo paraguaio, pois dia 08 é o dia da virgem. Neste dia, receberemos muitas pessoas, vindas de vários lugares, trazendo seus pedidos e agradecendo graças alcançadas."

Eliana Pereira, diretora social da entidade e coordenadora do grupo de oração, diz que muitas pessoas reativaram a fé participando do grupo. "Temos uma maneira diferente conduzir o grupo, com muita fé e oração, e isso tem impactado nas pessoas, que voltaram a exercitar a fé, indo na igreja e agrupando-se ao grupo de vez."

Atividades

Durante todo o dia a instituição está aberta para receber devotos para as orações e visitação a gruta da virgem de Caacupé. Às 19hs, haverá missa com Pe. Alberto Rodriguez, vindo diretamente de Assunção (Paraguai). O encerramento fica por conta do Grupo de Dança Jovem da Colonia Paraguaia", ás 22hs.

A Colonia Paraguaia fica na Av. Ana Luiza de Souza, 610, Vila Pioneira, Campo Grande/MS.

Mais informações pelo telefone: (67) 99221-2113.