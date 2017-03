Cidade Com 27 profissionais da saúde, Sesau realiza atendimento na Expogrande

Três equipes da Secretaria Municipal de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau) realizam atendimentos na 79ª Expogrande – maior feira agropecuária do Centro Oeste, desde esta quinta-feira (30). São 27 profissionais envolvidos e estruturas montadas para receber quem precisar de orientação e atendimento.

Uma sala de estabilização foi organizada para atender as primeiras necessidades médicas e depois encaminhar o paciente para algum hospital, caso haja necessidade. O transporte é realizado por duas equipes do SAMU 192 ou por uma ambulância avançada da Sesau. Além destes veículos, há duas motocicletas de prontidão com técnicos de enfermagem capacitados para prestar socorro em caso de acidentes.

Já a equipe de prevenção e combate a IST/AIDS (infecções sexualmente transmissíveis) disponibilizou profissionais para orientar os participantes da feira e ofertar o teste rápido para HIV, hepatites B e C. O interessado passa por uma entrevista e o resultado do exame fica pronto em 15 minutos.

No primeiro dia dos trabalhos, várias pessoas passaram pelo estande e retiraram preservativos e material informativo. Foram realizados 24 testes. Já no serviço de emergência o movimento foi tranquilo sem nenhuma ocorrência grave.

Durante todos os dias e noites da 79ª Expogrande, que vai até o dia 9 de abril, as equipes estarão de plantão para atender os participantes da feira. (Com Assessoria)