Cidade Com 5 mil inscritos, Crea-MS realiza concurso no domingo na Capital

O concurso público do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) acontece no próximo domingo (28), em Campo Grande. Ao todo, 5.033 candidatos se inscreveram para participar do processo. No concurso, são ofertadas 15 vagas para cargos de nível médio e superior, além de formação de cadastro de reserva.

As provas escritas serão aplicadas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). O ensalamento já está disponível e os candidatos podem acessá-lo no site da Fapec, organizadora do concurso: www.fapec.org/concursos.

O cargo mais procurado, considerando a relação candidatos/vaga, foi o de Agente Administrativo, com lotação em Campo Grande. São 2.451 candidatos inscritos para as três vagas disponíveis. O segundo cargo com maior concorrência é o de Profissional do Sistema Confea/Crea/Analista-técnico, com lotação em Dourados. Foram 425 candidatos inscritos para uma única vaga. Para Procurador Jurídico, foram 357 candidatos para uma vaga.

A recomendação é que os candidatos cheguem ao local de prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência. As provas escritas serão aplicadas a partir das 8h, quando os portões serão fechados. Para entrar na sala, é necessário apresentar documento original de identificação com foto.