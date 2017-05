Saúde Com 60% dos campo-grandenses vacinados, campanha contra gripe segue até junho

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) vacinou 119.387 pessoas contra a gripe, o que representa 60,38% do público-alvo, que é de aproximadamente 197 mil pessoas, conforme o Boletim divulgado nesta sexta-feira (26) pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE). A Campanha de Vacinação foi prorrogada e segue até o dia 9 de junho para o grupo de risco determinado pelo Ministério da Saúde.

A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) das 7h30 às 11h e das 13h às 17h e as equipes de vacinação podem distribuir senhas para organizar o fluxo.

Cinco unidades de saúde ficarão abertas neste sábado (20) e domingo (21) para aplicar as doses nas pessoas que integram o grupo de risco: os Centros Regionais de Saúde Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho, Coophavila e a UBS Coronel Antonino. Estas unidades ficam abertas das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

Os dados divulgados hoje pela CVE apontam que os idosos com mais de 60 anos é a população que mais se vacinou, atingindo a marca de 57.533, seguido pelas crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com o total de 29.071.

As gestantes representam 4.475, e as púerperas (mulheres até 45 dias após o parto), 1.017. Os profissionais da saúde somam 11.532 pessoas vacinadas. Neste ano, o Ministério da Saúde (MS) inseriu os professores no grupo de risco e eles somam 4.399 doses aplicadas. Os indígenas contabilizam 901 pessoas enquanto que os portadores de doenças crônicas, 10.000. A população privada de liberdade contabiliza 195 doses aplicadas e os e funcionários do sistema prisional, 404.

“O Ministério da Saúde determinou a prorrogação da Campanha de Vacinação, pois não foi atingida a meta estabelecida em todo o Brasil. Estamos trabalhando seguindo as recomendações do órgão e continuaremos a vacinar o grupo de risco até 9 de junho, quando devem ser divulgadas novas orientações”, disse a coordenadora de Vigilância Epidemiológica, Mariah Barros.

Quem deve se vacinar?

O Ministério da Saúde recomenda a vacinação para indivíduos com 60 anos ou mais de idade, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos, as gestantes, as puérperas, os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior.

O que é preciso para se vacinar?

Para receber a dose, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira do conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico. (Com assessoria)