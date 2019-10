AGENDA CULTURAL Com 8 atrações nacionais e até lançamento de Réveillon feriadão começa animado Bruno e Marrone, Jorge e Matheus, Sorriso Maroto, Dilsinho e Turma do Pagode são algumas das opções desta noite

No Laucídio Coelho, Bruno e Marrone e Jorge e Matheus dividem o mesmo palco.

O feriadão prolongado começa, oficialmente, nesta quinta-feira (10), e para deixar todo mundo por dentro do que vai rolar. Há muito tempo a noite campo-grandense não contava com tantas atrações nacionais, confira:

Os pagodeiros de plantão ganharam um festival. No mesmo palco se apresentam Sorriso Maroto, Turma do Pagode e Dilsinho. O evento começa às 21h 30 e o Âncora Hotel fica na Avenida Gury Marques, 8371, Jardim Santa Felicidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo link.

Ainda na linha do pagode, Caio Costa, ex-integrante do grupo Só pra Contrariar volta ao palco do Saideira Classic Bar. Compositor de grandes nomes da música sertaneja, Caio se apresenta a partir das 19h. O bar fica na Rua Dom Aquino, 2331.

O sertanejo não fica de fora e as duplas, Jorge e Matheus e Bruno e Marrone tocam no Parque Laucídio Coelho. O evento começa às 21h, e tem área vip, suítes com vista privilegiada, camarotes e mesas. Os ingressos estão disponíveis pelo link.

Hoje também tem show de Flash Back com Double You. Esta é a terceira vez dos italianos na Capital. O show conta com a participação especial de Classical Queen. O evento começa às 23h e o Clube Estoril fica na rua Jales, 828, Monte Carlo. Outras informações pelo contato (67) 99311-4840. Ingressos podem ser comprados pelo link.

Na mesma noite, acontece o lançamento do Réveillon Bonito de lá Musique, com Cat Deallers, os irmãos cariocas Lugui (Luiz Guilherme) e Pedrão (Pedro Henrique), e os Djs Visage, Nathalia Borges, Áudio Go e André X. O evento começa às 23h, no Green Hall. A entrada é free para quem já comprou o ingresso da virada do ano, mas há opções de área VIP, Backstage e bangalôs. Outras informações pelos números (067) 99297-9391 e 98112-7935 ou no link .

Forrezeiros poderão arrastar o pé a noite toda. Nesta quinta-feira, é dia de forró do Jack. A casa recebe Zabumba Morena e Brisa Morena. Para quem quer aprender a dançar um aulão com o professor Marcos Nathaniel começa às 21h30. A entrada até às 22h custa R$ 10. O Jack fica na Rua 15 de Novembro, 2098, esquina com Rio Grande do Sul, no Jardim dos Estados.

Nesta Véspera de aniversário de MS, o Al Capone Music Bar abre as portas para um Especial Engenheiros do Hawaí e Nenhum de Nós. O evento começa às 20h e segue até às 4h. O bar fica na Rua Juruena, 301.

O Dj TGB apresenta Over Culture, no Bar Trem Mineiro. A apresentação leva ao palco um mix de funk, reggaeton, black music + pocket show. Além dele, se apresentam Lili Black, RCR, La Brysa e GF. O evento começa às 18h e a entrada é free. O bar fica na Rua Heitor Laburu, 341, Jardim Itatiaia.

Na Murilo Lounge, que fica na Avenida Banderantes, 1680, cinco Djs animam a festa American Pie - O Retorno. Os músicos levam ao palco um mix de funkrave, axe, pagode, eletrônico e sertanejo.

O Genuíno abre as portas para o Chorinho de Quinta. Jacob do Bandolim, Pixinguinha, K-Ximbinho, Severino Araújo e outros grandes nomes que marcaram esse gênero estarão presentes nesta noite. O evento começa às 20h30 e o bar fica na Rua Aporé, 97. A entrada custa R$ 10.

Com entrada free a noite toda, a banda Vertigo anima o início do feriado no Rota Acústica. O evento começa às 19h30 e o bar fica na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 2200.