Atividade física Com aulão de ritmos e prêmios, 7ª Caminhada do Servidor acontece logo mais às 8 hs Como nas últimas edições, não é preciso fazer inscrição antecipada pra participar da caminhada

As crianças vão aproveitar a data com a oferta de várias recreações. Foto: David Majella

Logo mais, às 8 horas, acontece a 7ª edição do Circuito de Caminhadas do Servidor, em comemoração ao aniversário de 118 anos de Campo Grande. A temática deste ano será o “Agosto Lilás” que visa sensibilizar a sociedade sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Como nas últimas edições, o objetivo da caminhada é promover a qualidade de vida do servidor público de Mato Grosso do Sul e não há necessidade de realizar inscrição antecipada, como explica o titular da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), Carlos Alberto de Assis. “A Caminhada do Servidor é um momento de descontração e lazer, não só para os colaboradores do Estado, mas um evento planejado para receber toda a família desse servidor. Além do incentivo a prática de atividade física, são momentos únicos de integração entre as famílias” avaliou.

O ponto de concentração será a partir das 8h em frente à Governadoria, onde será entregue um número limitado de camisetas oficiais do evento e o ticket para concorrer a prêmios. Além de stands com aferição de peso, pressão, e glicemia, bioimpedância, quick massagem, aulão de ritmos, distribuição de mudas para plantio, haverá brinquedoteca para as crianças.

O circuito de 4 km será percorrido no entorno da avenida do Poeta Manoel de Barros, no Parque dos Poderes, em direção à unidade do 6º Grupamento dos Bombeiros Militar (GBM), local onde será feito retorno ao ponto de partida. O trajeto contará com orientação de profissionais de educação física, e pontos de apoio com água para hidratação dos servidores.