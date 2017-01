Promoção Com descontos em todas as lojas, shopping da Capital tem liquidação Nos três dias de Etiqueta Amarela, o estacionamento também tem desconto

Quem segurou os gastos no fim do ano já pode se preparar para as compras. Nos dias 13,14 e 15 de janeiro acontece a Liquidação Etiqueta Amarela, com promoções com em todas as lojas do Shopping Bosque dos Ipês.

Durante os três dias de liquidação, os valores do estacionamento também são reduzidos: R$ 1 para motos e R$ 2 para carros, nas três primeiras horas de permanência.

O objetivo é aquecer a economia e proporcionar opções diversificadas em compras em todos os segmentos que compõem o mix de lojas do estabelecimento, para os estoques e trocar as coleções.

Uma das opções mais aguardadas, a Saraiva traz grandes descontos em eletrônicos, com notebook Acer de R$ 2.799 por R$ 1.999, além de Box “As Crônicas de Gelo e Fogo – Game Of Thrones (5 vol)”, de R$ 197,90 por R$ 99,90. Para a volta as aulas das crianças, tem mochila da Marvel, de R$ 229,90 por R$ 99,90.

Para quem estava esperando as remarcações da Zara, não faltam opções em todos os setores. Para elas, o destaque vai para as peças básicas, com t-shirts a partir de R$29, calçados a partir de R$ 59 e bolsas a R$ 79. No masculino e infantil os valores também começam em R$ 29. Na Hering, regata feminina de algodão, de R$39,99 por R$19,99 e shorts masculino de R$99,99 por R$59,99 e feminino, de R$139,99 por R$59,99. A TNG tem combos, com 03 polos por R$99,99.

A Fórmula Academia, também entra na promoção e o Plano Anual, de R$119, sai a R$89 no débito em cartão de crédito. Calvin Klein, Carmen Steffens, Le Lis Blanc, Marisa e Riachuelo trazem descontos de até 50%.

Férias no Bosque

Quem estiver no Shopping durante o fim de semana também vai poder aproveitar a programação de férias, com Navio Pirata, na Praça Central (estreia no sábado, 14); Apresentações e oficinas de Circo, na Arena Bosque, além da Vila do Chaves, Arco e Flecha, na atração “Arqueiros”, e ainda curtir as estreias do Cinema na UCI e atrações como boliche e outros brinquedos na Play Games.

Serviço

A liquidação Etiqueta Amarela começa às 10 horas da sexta-feira, dia 13, e vai até às 20 horas do domingo, dia 15 de janeiro. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.