Inauguração Com inauguração do décimo parque de pneus, reme já contempla 3,5 mil alunos

A escola municipal Santos Dumont, no bairro Santo Amaro, foi a escolhida para receber nesta sexta-feira (28), o décimo parquinho de pneus, produzido por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Ao todo, já são três escolas e sete centros de educação infantil (Ceinfs) contemplados por brinquedos produzidos por internos do Estabelecimento Penal de Segurança Máxima e montados por detentos do regime semi aberto.

Frutos do projeto Arte com Pneus, idealizado pelo professor Felipe Augusto da Costa, da Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed e pelo agente penitenciário Vinicius Oliveira, os parquinhos, que vem sendo implantados desde o ano passado, já beneficiam pelo menos 3,5 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme).

O parque inaugurado na escola Santos Dumont, que conta com 637 alunos, tem 13 brinquedos, entre escaladores, triciclos, quadriciclos, moto, balanços e um circuito psicomotor. As peças foram produzidas por 20 internos e montadas em dois dias por uma equipe de quatro detentos.

As demais unidades que já receberam o parquinho foram as escolas Licurgo de Oliveira Bastos e Maria Regina Vasconcelos Galvão, além dos Ceinfs Professor Ayd Camargo Cezar, no Parque Lageado, Paulino Romeiro Paré, no Novo Minas Gerais, Rafaela Abrão, no bairro Aero Rancho, Novos Estados, Professora Elza Francisca de Souza Maciel, no Jardim Noroeste, Vera Alba Congro Bastos, no bairro Uirapuru e Professor Valdomiro Alves Gonçalves, no Jardim Centenário.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, destacou a proporção que o projeto ganhou, tanto que está concorrendo ao prêmio ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), que tem a proposta de valorizar iniciativas que contribuam com o meio ambiente. “É um trabalho que vai além do brincar, passa pela inclusão e proteção ao meio ambiente. Estamos muito felizes com essa repercussão porque é um trabalho de parcerias”, destacou.

A secretária também mencionou o trabalho que vem sendo realizado dentro do presídio de Segurança Máxima. “Já fizemos três formações para os detentos que atuam no projeto, falando sobre a importância do trabalho que eles desenvolvem e do brincar. “Além disso, a partir dessa parceria, estamos desenvolvendo um trabalho também com detentas do presídio feminino que estão produzindo roupas de balé para nossos alunos dos Ceinfs que participam do projeto de dança oferecido pela Deac”, afirmou.

O diretor da escola, Lindomar Bento de Souza, destacou a importância pedagógica do parque de pneus. “É fundamental porque as crianças precisam de um recurso que une o lúdico e o aprendizado. Estamos muito felizes com essa inauguração”, afirmou.

Para a diarista Maria Carina Dias, a oportunidade de ter um espaço onde o filho possa se divertir e ao mesmo tempo, criar uma consciência ambiental, enriquece o aprendizado. “Meu filho estava muito ansioso e insistiu para eu participar da inauguração. Ele está muito feliz e acho que ele vai aprender muito aqui”, pontuou.

A entrega do décimo parque de pneus também contou com a presença do chefe da Deac, Marcos Antonio, comunidade escolar e profissionais que atuam na unidade.