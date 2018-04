Saúde Com investimento de R$ 708 mil, Prefeitura adquire materiais e mobiliários para a Saúde

Cerca de 1 mil itens, entre aparelhos, materiais e mobiliário médico-hospitalar, foram adquiridos pela Prefeitura de Campo Grande para abastecer as unidades de saúde, com o investimento de, aproximadamente, R$ 708 mil. O objetivo é suprir o déficit destes materiais, principalmente nas unidades de urgência (UPAs) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs), além de substituir os que estão avariados ou inutilizados.

Os materiais adquiridos com recursos próprios do Município começaram a ser entregues no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) nesta sexta-feira (20) e a partir da próxima semana devem ser encaminhados às unidades, conforme cronograma a ser estabelecido pelos setores responsáveis.

Na avaliação do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, a reposição destes materiais, em especial do mobiliário, é fundamental para assegurar um melhor atendimento ao pacientes, proporcionando maior comodidade o que, consequentemente, reflete também no trabalho do servidor.

“Esse trabalho é reflexo de um planejamento que vem sendo construído desde o ano, com o objetivo melhorar a saúde pública de nossa cidade em vários aspectos. Damos melhores condições ao pacientes, atendendo os anseios do servidor que trabalha dentro das dificuldades, com certeza vamos avançar muito e o deixar um legado para que no futuro não haja as mesmas dificuldades que estamos tendo hoje”, pontuou.

A aquisição dos materiais vai atender as necessidade das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centro do Homem, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), consultórios odontológicos e também das unidades básicas.

Dentre os materiais adquiridos, estão autoclave horizontal, foco cirúrgico, escala clínica, carrinho de emergência, caneta de alta rotação, suporte de soro fixo, desfibrilador portátil, mesa auxiliar em inox, mesa para refeição no leito, mesa de cabeceira, braçadeira para injeção e bomba de infusão universal.