Detran/MS Com Lego, Fiems e Sesi iniciam programa de educação para o trânsito no Detran/MS

Preparar um bairro para receber a final de um campeonato de futebol, organizar o trânsito do entorno de um estádio e solucionar os problemas de uma cidade toda construída com LEGO é apenas um dos desafios propostos pelo Programa MoveMundo de Educação para o Trânsito, que começou a ser oficialmente implantando pela Fiems e Sesi no Detran/MS nesta quarta-feira (26/09), durante solenidade realizada no auditório do órgão de trânsito, em Campo Grande (MS).

A cidade de LEGO, elaborada pela Zoom Education, que foi convidada pelo Sesi a desenvolver um programa voltado para o Detranzinho, programa de educação para o trânsito do Detran/MS, simula o ambiente de uma cidade real, e que conta com situações como aglomeração de pessoas, engarrafamentos, e outros cenários que exigem de pedestres e condutores mais atenção.

O programa já é oferecido pelo Detran/MS a alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas e privadas há 20 anos e, pela primeira vez, passa por uma modernização tanto da metodologia quanto da ambientação, ambas oferecidas pelo Sesi. “O Sesi tem modernizado a área de educação em sua rede de escolas, promovendo uma mudança de comportamento e atitude que vai preparar e desenvolver nos jovens as competências exigidas pelo mercado de trabalho. No Detran, vamos fazer o mesmo, oferecendo um espaço e todo o material que possa, de forma lúdica, ensinar a educação e conscientização no trânsito”, afirmou o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla.

O presidente da Zoom Education, Marcos Wesley, acrescenta que, quanto mais a criança brinca, mais absorve o conteúdo apresentado. “Esse processo do construir com LEGO que a Zoom, por meio do Sesi, está levando ao Detran é o que existe de mais moderno no mercado em termos de educação para o trânsito, além de fazer com que criança aprenda brincando, o que mexe com as emoções e facilita muito o aprendizado”, pontuou.

Fazendo uso desta ferramenta, o MoveMundo quer desenvolver entre os alunos atendidos a aquisição de valores e um comportamento que os levará a adotar uma atitude preventiva no trânsito, em especial no papel de pedestres”, declarou a gerente de educação do Sistema Fiems, Simone Cruz.

O diretor-presidente do Detran/MS, Roberto Hashioka, afirma que a parceria com o Sesi tornou possível a modernização do Detranzinho. “A partir desta parceria com o Sesi vamos passar a oferecer aos estudantes que nos visitam um ensino diferenciado e inovador, o que, sem dúvidas, é um incentivo para as crianças. Depois de passar pelo Detranzinho, as crianças passam a corrigir os pais ao volante e, enquanto pedestres e ciclistas, a transitar com mais consciência pelas ruas”, ressaltou.

O Sesi, além da cenografia das salas do Detranzinho, oferece, ainda, todos os conjuntos LEGO Education que serão utilizados pelas crianças durante as aulas, e também a capacitação de gestores, coordenadores e monitores do projeto, para que detenham total conhecimento dos programas e das atividades previstas no Move Mundo.