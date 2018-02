Juntos por Campo Grande Com nova rua, drenagem e “piscinão”, obra deve pôr fim a alagamentos na região da Via Parque Intervenções são feitas com recursos da União, com contrapartida do Governo do Estado e execução da Prefeitura pelo Programa Juntos por Campo Grande.

Foto: Chico Ribeiro

A abertura de uma nova via de acesso no Parque dos Poderes, com instalação de rede e tubulação de drenagem e a construção de bacia de contenção para reter a enxurrada, são intervenções que vem sendo executadas pela Prefeitura com a contrapartida do Governo do Estado, para solucionar de vez os problemas de alagamentos na região da Via Parque, em Campo Grande.

Inseridas em amplo projeto denominado etapa D Mata do Jacinto, as obras somam recursos de R$ 13,3 milhões, sendo R$ 3,3 milhões oriundos dos cofres estaduais como contrapartida a recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Pavimentação.As intervenções representam a continuidade das obras executadas no entorno do Parque dos Poderes. Em 2015, com o asfaltamento em bairros na região – como o Jardim Futurista, Danúbio Azul e parte da Mata do Jacinto – aumentou o volume de águas pluviais que desaguam no Córrego Réveillon e de lá descem enchendo as piscinas de contenção existentes no Parque das Nações Indígenas.

Para resolver o problema, será construída uma bacia de detenção com 20 mil metros quadrados forrada com muros de contenção tipo gabião, com capacidade para 30 mil metros cúbicos de água. A intenção é represar a água do escoamento da chuva e soltá-la aos poucos, impedindo que a enxurrada desça com força e toda de uma vez, se acumulando no entorno da Via Parque, onde nos anos anteriores houve alagamentos.

Além da contenção, o projeto inclui a construção de tubo armco sob a Avenida Mato Grosso. Parte da instalação já foi feita, mas os trabalhos foram interrompidos devido as chuvas que deixaram a terra encharcada, impedindo a continuidade das escavações. O “piscinão” será a última etapa do projeto, que está previsto para ser finalizado ainda no primeiro semestre deste ano, após a execução de drenagem e implantação da nova avenida.

Novo acesso

Denominada Avenida Parque dos Poderes, a nova via tem cerca de 650 metros de extensão e liga a rotatória da Avenida Mato Grosso à Rua Jamil Félix Nagles, paralelamente à Hiroshima, em área que foi cedida pelo Governo do Estado.

Ela irá abrigar tubulação de drenagem de águas pluviais dos bairros do entorno do Parque dos Poderes, inclusive em pontos onde o excesso de água vindo de bairros vizinhos provoca erosão. Em fase de terraplanagem, o novo acesso será entregue pavimentado, com iluminação e ciclovia. Além de contribuir para solucionar o escoamento da água da chuva, ela irá ajudar a desafogar o tráfego na Hiroshima, principalmente nos horários de pico.