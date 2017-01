Sem repasse Com salários atrasados, enfermagem da Santa Casa paralisa atividades

Foto: Arquivo/Wanderson Lara

Os atendimentos hospitalares na Santa Casa estarão comprometidos a partir desta terça-feira (10). A categoria de enfermagem, acaba de aprovar – em assembleia realizada nesta segunda-feira (9), a paralisação das atividades por tempo indeterminado. O motivo: Atraso salarial.

Segundo o presidente do SIEMS (Sindicato dos Trabalhadores da Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Lázaro Santana, o hospital informou que não há previsão e justificou que o motivo é a falta de repasse de verba da prefeitura municipal. “Os atrasos são constantes, no mês passado nos deparamos com o atraso do 13º salário que só foi pago após pressão dos trabalhadores e agora o salário de dezembro que deveria estar na conta no 5º dia útil não foi depositado. Isso é uma falta de respeito para com os profissionais”, enfatiza.

A paralisação ocorrerá a cada 3 horas, com adesão de 70% dos profissionais, entre os seguintes horários: 6 e 9h; 12 e 15h; e 18 e 21h.

Reunião

Hoje, às 8h o sindicato se reunirá com o secretário municipal de saúde pública, Marcelo Luiz Brandão Vilela. “Vamos reivindicar que a prefeitura realize o repasse, os profissionais têm que prover suas famílias. Além disso, enquanto o salário continuar atrasado os juros das contas desses trabalhadores aumentam”, ressalta Lázaro.