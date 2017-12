IMPCG Com salas de urgência e odontopediatria, IMPCG garante atendimento humanizado aos servidores

Dos 4 mil usuários que todos os meses passam pelo atendimento da Odontologia no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), cerca de 500 buscam serviços de urgência. A partir de agora, esses pacientes terão uma sala exclusiva para atendimento nesta modalidade. O serviço foi lançado nesta quarta-feira (20) pelo prefeito Marquinhos Trad, em ato que serviu também para a entrega da sala de odontopediatria, outra novidade para os servidores.Durante a solenidade, no prédio do IMPCG, o prefeito lembrou que, apesar das dificuldades enfrentadas neste ano de crise financeira, que atinge não apenas a Capital, mas todo o país, o profissionalismo de todos os colaboradores do Instituto foi fator essencial para que houvessem os avanços.

“Não tem sido fácil administrar a cidade. Todavia, um gestor não pode escolher problemas, mas deve estar atento e preparado para superá-los. É dessa maneira que estamos conseguindo reequilibrar a máquina pública. No IMPCG não foi diferente, já que também passou por dificuldades, mas em razão do profissionalismo da maioria aqui, que muitas vezes trouxeram das próprias casas os instrumentos e ingredientes necessários para não deixar a população desassistida, conseguiram manter a excelência do atendimento e ainda avançar, como estes serviços que anunciamos hoje”, destacou o chefe do Executivo Municipal.

A diretora-presidente do IMPCG, Camilla Nascimento, também destacou a atuação de sua equipe para que fosse possível chegar aos resultados obtidos, em menos de um ano, nesta nova gestão municipal.“Nesse prédio passam cerca de 10 mil usuários todo mês, em busca de atendimento nos mais diversos serviços. Mas, nos últimos anos esse projeto foi se deteriorando. Ao assumirmos a entidade encontramos uma equipe disposta a somar forças para recuperar esse lugar, que sempre foi referência para os servidores e a população. No caso da odontologia, para essas novas salas houveram doações de parceiros nos equipamentos, materiais e, principalmente, esforço e muito suor para que fosse realidade. A união de todos, em cima de um sonho comum, está promovendo essas transformações”, relatou a diretora, lembrando que a entidade criou neste ano, um grupo de estudo permanente que se reúne para avaliar os próximos passos e prioridades do IMPCG.

O novo formato de atendimento odontológico é para os cerca de 42 mil beneficiários do Servimed. Uma sala apenas para urgências odontológicas vai atender a um pedido antigo dos associados do plano de assistência, ou seja, agora o IMPCG é o @1primeiro plano de saúde de Campo Grande a oferecer um serviço de pronto atendimento nesta modalidade das 7 horas da manhã às 21 horas, ininterruptamente, de segunda a sexta.

O gerente da Odontologia do IMPCG, Cauê Marques, explica que os pacientes em casos de urgência precisavam aguardar encaixe durante as consultas pré-agendadas, o que às vezes resultava em três horas de espera.

“Para um paciente que chega com dor esperar horas na expectativa de surgir um encaixe, se algum paciente faltar, sempre foi um sofrimento. Esse serviço exclusivo era uma reivindicação antiga. Agora, o servidor e seus dependentes terão, com toda certeza, mais segurança e conforto por saberem que terão atendimento adequado e imediato no caso de uma necessidade”, assegura Cauê.

A agente de saúde Raquel da Silva dos Santos, servidora pública lotada na Sesau, comemorou a novidade. “Posso dizer por experiência própria que esse serviço será maravilhoso pra gente que tem o plano. Acordei com muita dor no meu dente em razão de uma obturação. Vim na sorte tentar encaixe, mas sabendo que poderia ficar horas aqui esperando. E se não aguentasse, a alternativa era ir para um dentista particular, dispor de um valor que eu não planejei. Mas cheguei aqui hoje, sem saber, e me disseram que estavam ativando a sala de urgência. Nossa! Isso é muito bom pra gente. Estou satisfeita”, relatou.

Odontopediatria

Com seis salas do setor da odontologia, o serviço para o público infantil era oferecido nas salas de atendimento aos adultos. A partir de agora, esse atendimento será feito em um lugar totalmente apropriado e adaptado para esse público.

Cauê reforçou a necessidade da sala de odontopediatria. “Sabemos que para muitas pessoas ir ao dentista é desconfortável. Imagina então para as crianças. Desde a abordagem deve ser diferenciada para que elas se sintam seguras e permitam que o profissional realize o atendimento adequado”.

@2Quem concorda com o coordenador da odontologia do IMPCG é o servidor público Marcos Mariola de Eugênio, professor da Reme. “Tenho uma filha de seis e outra de três anos. Elas já fazem uso do serviço da odontologia, mas sempre que entram no consultório já começa aquela angustia. Acredito que esse ambiente exclusivo para esse público dará mais conforto para elas e também pra gente que acompanha. A prefeitura está de parabéns por esse olhar. O serviço sempre foi oferecido e é muito bom aqui, mas esse toque especial certamente merece o nosso reconhecimento”, avaliou.

O consultório odontopediátrico (odontologia infantil especializada) também acolherá o servidor municipal e seus dependentes com futuros projetos como odontologia para bebês e odontologia pré-natal entre outros.@12

Além da sala de urgência e da odontopediatria, o prefeito inaugurou nesta quarta-feira uma sala de perícia e auditoria Odontológica, que tem como objetivo aumentar a qualidade dos tratamentos odontológicos oferecidos.

A diretora-presidente do IMPCG ressaltou um novo momento do instituto para os servidores e seus dependentes. “Todos esses avanços estão sendo possível graças a administração humanizada do prefeito Marquinhos Trad e tudo o que ele vem fazendo e os caminhos que nos orienta a seguir. Essa gestão vem fazendo, já em seu primeiro ano de governo, essas inovações sem tirar um centavo do bolso do servidor, apenas através de uma gestão eficiente e com responsabilidade”, completa Camila.

A solenidade de inauguração das novas salas contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Odontologia – ABO/MS, Carlos Magno; da presidente do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul – Sioms, Marta Brandão; presidente da Associação Sul-mato-grossense de Odontopediatria, Simone Parizotto; dos vereadores Chiquinho Telles, Fritz e Valdir Gomes.

E, também, do secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes; do diretor-presidente da Funsat, Cleiton Freitas Franco; da subsecretária municipal de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini e do diretor-adjunto de Gestão, Igor Peixoto.