Pré-carnaval Com segundo “grito”, Cordão da Valu aquece o pré-carnaval de rua

Neste sábado, 28, a partir das 18h, a quadra da Escola de Samba Igrejinha, no Bairro São Francisco, receberá os foliões em mais um vesperal de aquecimento para o carnaval de rua de Campo Grande. Será o segundo “grito” carnavalesco do Cordão da Valu – um nome que há 10 anos e 11 carnavais faz parte da agenda foliã na capital, aumentando o número de participantes a cada temporada.

Irreverência e temáticas envolvendo visões bem-humoradas da política, sociedade e relações sociais são características do bloco, que nasceu num emblemático endereço de culturetes, intelectuais, boêmios e afins: um bar, o Bar da Valu. Com certeza, esta é uma das referências que sinalizam no DNA do bloco o histórico de representar uma das mais bem-sucedidas iniciativas de organização popular no universo artístico-cultural da cidade.

Até pela proximidade geográfica, é forte a ligação entre o cordão e a Escola de Samba Igrejinha, uma espécie de berço na materialização da proposta de Silvana Valu e seu companheiro, Jefferson Contar: em 2006, o casal pôs em prática o desejo de formar um grupo disposto a acrescentar mais temperos na alegria do período momesco. O cordão pôs os pés nas ruas pela primeira vez em dezembro daquele ano, fora do calendário tradicional.

Hoje, personagens anônimas do dia-a-dia campo-grandense desfilam ao lado de figuras conhecidas dos meios políticos, empresariais, culturais e profissões liberais. Além da irreverência, a convivência ampla e democrática, a afirmação de gêneros, os apelos à sustentabilidade e aos direitos humanos compõem a diversidade conceitual que se reforça na criatividade das fantasias e da performance dos integrantes do bloco.

Outro item que valoriza esse protagonismo é a escolha do repertório que anima as promoções e desfiles do cordão, combinando diversos ritmos e gostos, com destaque para o samba, as marchinhas, o frevo, os sons afros e outras vertentes. No segundo grito do bloco para o carnaval 2017, quem for à quadra da Igrejinha neste sábado poderá se divertir muito, cantar e dançar com os grupos e intérpretes Sampri, Valu Samba Trio, Sarará Criolo, Chokito, Bateria da Igrejinha e ainda uma dose de marchinhas com a Banda de Sopro Orquestra Pantanal. O grupo Roda de Bamba, que faz o samba de roda da Bahia, também está confirmado.

Os ingressos têm dois preços, ambos populares: R$ 5,00 para quem entrar das 18h às 19h. Depois desse horário a entrada será de R$ 10,00. A quadra da Igrejinha está localizada na Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, prolongamento da Avenida Ernesto Geisel. A receita da festa é canalizada para as despesas do bloco durante os desfiles de carnaval.