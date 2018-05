Evento Com show principal de Marcos & Belutti, Festa Junina UCDB 2018 será realizada em 9 de junho

Dupla Marcos & Belutti é grande atração da Festa Junina UCDB 2018 Foto: Divulgação

Com a grande atração sertaneja, dupla Marcos & Belutti, a Festa Junina UCDB 2018 será realizada no dia 9 de junho , a partir das 19h, no estacionamento do bloco A da Universidade Católica Dom Bosco. Os músicos comemoram dez anos de carreira farão um show inédito com sucessos como “Cancela o sentimento”, em parceria com Marília Mendonça, “Romântico anônimo” e “Domingo de manhã” — a música mais executada nas rádios em 2014.

Também durante a 12ª edição da maior festa junina universitária de Mato Grosso do Sul se apresentam as duplas Max Moura & Cristiano e Hugo & Vitor. Além dos shows, barracas comandadas pelos acadêmicos garantem as comidas e bebidas típicas desta época do ano.

Para o público em geral, os ingressos continuam a venda nas unidades da barbearia A Banca (Shopping Norte Sul, bairro Chácara Cachoeira e Rua Amazonas), Fast Tickets e na Área de Relacionamento (SeR) da UCDB, na entrada principal da Instituição. O valor para a pista é de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada). Para o camarote, as vendas já estão no segundo lote: R$ 100 (inteira) e R$ 75 (meia entrada).