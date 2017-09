Prevenção Compreensão e diálogo podem evitar 8 de 10 tentativas de suicídio, aponta especialista

Foto: David Majella

O auditório Germano de Barros foi palco de duas palestras de valorização da vida e prevenção ao suicídio na manhã de quinta-feira (28.9). Alusiva a Campanha Setembro Amarelo, a ação promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) reuniu 250 servidores no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

O professor, pesquisador, capitão e capelão do Corpo de Bombeiros Militar, e coordenador do curso de prevenção ao suicídio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Edilson dos Reis, foi o primeiro a palestrar, e parabenizou o Governo do Estado pela iniciativa, destacando que a ação demonstra o cuidado do Estado com a saúde mental do servidor.

De forma leve, Reis apontou o diálogo e a compreensão como formas de prevenção ao suicídio. “Precisamos ouvir o outro! De 10 pessoas que cometem suicídio, 8 poderiam ser evitadas se essa pessoa tivesse buscado ajuda, se tivesse alguém que não a julgasse para conversar. Uma dor não compartilhada dói mais. As pessoas não querem tirar suas vidas, querem se livrar da dor da depressão” enfatizou Reis, destacando que somente este ano em Campo Grande já foram registrados 1000 tentativas de suicídio.

Já o psiquiatra PhD em saúde mental, e professor do curso de medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) doutor José Carlos Rosa Pires de Souza, abordou o tema saúde mental, depressão e qualidade de vida. Citando exemplos e respondendo questionamentos diversos dos servidores, ele desmistificou a depressão. “De cada 4 pessoas, uma tem ou terá depressão ao longo da vida. A depressão é uma dor que a pessoa não sabe como resolver, é uma angústia enorme que não escolhe sexo, idade ou classe social. De acordo com o CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) existem 45 tipos de depressão, cada um com sintomas diferentes, mas que podem e devem ser tratados” apontou o especialista.

O titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, participou da palestra e destacou a importância da participação do servidor. “A depressão é uma doença silenciosa, difícil, mas que precisa ser respeitada e tratada. Não tem nada mais importante que a vida do ser humano! E a vivência que estamos tendo aqui hoje pode nos levar a ajudar outras pessoas, que não tiveram essa mesma oportunidade de receber essas orientações. E assim nós vamos aos poucos levando a saúde preventiva para o servidor com o carinho, cuidado e respeito que vocês merecem” pontuou Assis.Servidora do Departamento Estadual de Transito (Detran), Silvana Rocha Silva, participou da palestra ao lado de outros colegas e elogiou a iniciativa. “Achei a palestra enriquecedora. Esclareceu todas as minhas dúvidas, e fiquei contente em saber que temos gestores que se preocupam com a saúde preventiva do servidor publico, pra que a gente não tenha riscos de perder uma pessoa querida que às vezes está do nosso lado e não percebemos que ela precisa da gente” frisou.

A ação organizada pela Coordenadoria Especial de Políticas de Gestão de Pessoas (Cegesp) contou com a presença de voluntárias do Grupo Amor Vida Arthur Hokama (GAV) S.O.S VIDA, que entregaram para cada servidor um folheto informativo sobre o grupo que há 16 anos atua na prevenção ao suicídio através do número 141.

“Fazemos um trabalho voluntário de atendimento telefônico de apoio e equilíbrio emocional dentro da prevenção ao suicídio. Precisa falar da sua dor? Ligue 141 que vamos te ouvir com atenção e manter absoluto sigilo” destacou a voluntária Neusa Dolores Moccine.