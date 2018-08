Educação Comunidade destaca qualidade do ensino e projetos que contemplam 400 alunos

Em funcionamento desde o dia 19 de fevereiro, a escola “Maria Regina Vasconcelos Galvão”, a mais nova unidade da Rede Municipal de Ensino localizada no bairro Paulo Coelho Machado, já contempla pelo menos 400 alunos da Pré-Escola ao 5º ano com projetos esportivos e culturais oferecidos pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

As modalidades oferecidas foram elogiadas pela comunidade e pais de alunos, que marcaram presença na inauguração oficial da 95ª unidade da Reme, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (24) e contou com o prefeito Marquinhos Trad, vice-prefeita Adriane Lopes, a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, secretária-adjunta, Soraia Campos, além de superintendentes e técnicos da Semed.

Também marcou presença no evento, a família da professora Maria Regina Vasconcelos Galvão, que teve sua trajetória destacada pelo prefeito Marquinhos Trad. “Esta família engrandeceu e esmerilhou a nossa cidade com o seu trabalho. Que este espaço seja eternizado pelo nome e trabalho de uma senhora de respeito, que seguiu os princípios de educar as crianças sempre no melhor caminho”, afirmou o prefeito.

A professora homenageada era mineira e chegou a Campo Grande na década de 60, ao lado do marido, o médico Olney Galvão, nascido em Mato Grosso do Sul. O casal constituiu família e a professora Maria Regina investiu na carreira de educadora e ficou conhecida por divulgar no Estado o método de ensino global, que defende que a aprendizagem das crianças acontece através de observações, associação e expressão de ideias.

Emocionada, a diretora Vanessa Vasconcelos Galvão Miranda, filha mais velha da professora Maria Regina, que faleceu há nove anos, disse que a homenagem surpreendeu os familiares, que estão gratos pelo reconhecimento. “O maior legado da minha mãe foi estar sempre disposta a inovações e levar humanidade às escolas por onde passou”, disse.

A família também elogiou a estrutura e as atividades oferecidas na unidade, através das aulas de balé, atletismo, beach tênis e judô, além de um projeto de literatura desenvolvido pela professora Gabrielly de Almeida Ribeiro que criou um espaço de leitura em cada sala de aula. “Estamos encantados com esta estrutura e a dedicação da gestão. Com certeza honra a trajetória de minha mãe”, pontuou.

A estrutura da unidade e o acolhimento a comunidade escolar oferecido pela equipe da escola também foi motivo de elogios dos pais presentes à solenidade. Mãe da pequena Maria Gabrielly, 6, aluna do 1º ano, a técnica em Radiologia, Gabrielly Socorro dos Santos, disse que o projeto pedagógico da Reme e as atividades extra-classe têm contribuído com o desenvolvimento da filha. “Sinto minha filha mais segura e tranquila para aprender. Ela tem adorado as aulas de balé e nós pais somos atendidos em todas as nossas necessidades. Temos toda a segurança em deixá-la aqui porque, mesmo no pré, ela já conta com duas professoras em sala”, destacou.

Já o casal Anderson Jesus da Silva e Mirian Ramos da Silva, pais da aluna Eliza Jesus, da Pré-Escola, destacaram a linha exclusiva de ônibus para atender as crianças de bairros próximos a escola, como o Jardim Los Angeles, como um dos principais benefícios viabilizados pela prefeitura por meio de parceria com a Associação de Moradores do bairro. “Antes tínhamos que caminhar até 15 quadras para chegar na escola e agora fazemos o trajeto em cinco minutos”, disse Mirian.

Os pais dizem estar satisfeitos com as atividades e oficinas oferecidas. Uma delas é desenvolvida dentro da sala de Artes, que também começou a funcionar em fevereiro. “Tudo o que ela faz nas aulas ela mostra para nós. O desenvolvimento dela tem sido muito grande e este projeto de leitura tem contribuído muito com a aprendizagem dela”, mencionou Anderson.

Empenho

A secretária de Educação, Elza Fernandes, mencionou o empenho dos profissionais da unidade e da Reme que, em apenas cinco meses, conseguiram proporcionar várias atividades aos alunos. “Estou muito satisfeita com esse trabalho que já está contemplando um número grande de alunos. Esta é a nossa missão, levar cada vez mais melhorias às nossas crianças, aprimorando a Educação. Estas atividades são um incremento importante no currículo delas”, disse a secretária.

A diretora da unidade, Ângela de Brito, ressaltou que a equipe da escola tem se empenhado em acolher a comunidade escolar, buscando levá-los para a unidade através dos projetos e ações realizadas com os alunos. “Os pais estão muito satisfeitos. A demanda até aumentou e nós precisamos abrir mais uma turma de 3º ano”, revelou.

A escola “Maria Regina Vasconcelos Galvão” tem 29 turmas de pré-escola ao 5º ano do Ensino Fundamental. A escola tem capacidade para atender 800 alunos e hoje possuí um total de 710 alunos nos turnos matutino e vespertino, que são atendidos por uma equipe de 80 funcionários, incluindo os professores.

A infraestrutura conta com 16 salas de aulas, sala de informática, cozinha, banheiros, todos com sanitários adaptados e uma área externa que ganhou um parque de pneus, para atender os alunos da Educação Infantil, construído por meio da parceria entre a Semed e a Agepen. Esta é a segunda escola a receber os brinquedos produzidos através do projeto Arte com Pneus, desenvolvido pela Deac.

A obra, orçada em R$ 4.863.627,01, foi iniciada em 2011, parou, foi reiniciada e novamente interrompida na gestão passada. A gestão atual retomou a obra logo no primeiro semestre do ano passado.

Participaram ainda do evento, o vereador Otávio Trad, o secretário de Infraestrutura e Serviço Público, Rudi Fioresi e lideranças comunitárias.