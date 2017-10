Campo Grande Confira o que “abre e o que fecha” neste feriadão prolongado

Confira o que abre e fecha neste feriadão:

Órgãos públicos – Governo do Estado e Prefeitura não terão expediente nos dois dias de feriado e ainda decretaram ponto facultativo na sexta-feira (13). Serão mantidos apenas serviços essenciais de saúde e coleta de lixo. As atividades voltam ao normal na próxima segunda-feira (16).

Agenfa - As Agências Fazendárias de Campo Grande e do interior não irão abrir durante o feriado, portanto, as emissões de guias deverão ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Atendimento Fácil e ao Cidadão – ficam fechadas nos dias 11, 12 e 13 de outubro e voltam a funcionar somente na segunda-feira (16.10).

Bancos – Os bancos irão funcionar normalmente nesta terça-feira e fecharão as portas nos dois dias de feriado, retornando as atividades na sexta-feira (13).

Comércio – O comércio de Campo Grande funcionará com ponto facultativo, ou seja, fica a critério do comerciante abrir ou não o estabelecimento.

Correios – Nos feriados as agências fecham as portas, inclusive as do shopping Campo Grande, voltando a funcionar normalmente na sexta-feira.

Detran - O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) também não haverá expediente em nenhuma das suas unidades em MS durante o feriado prolongado, retorna o atendimento normal na segunda.

Lotéricas – As lotéricas funcionarão normalmente até quarta-feira, fechando as portas somente na quinta-feira (12), pelo feriado nacional. Na sexta-feira, as atividades serão normais.

Supermercados – Os supermercados e hipermercados abrem normalmente, inclusive os que possuem atendimento especial de 24 horas.

Justiça – O judiciário também irá emendar os feriados com a sexta-feira. A diferença é que nesse período, o órgão funcionará por plantão para os casos considerados urgentes.

Hemosul – O Hemosul de Campo Grande atenderá em horário diferenciado no feriado prolongado da criação do Estado. Na sexta-feira (13), das 7h às 12h e, no sábado (14), das 7h às 12h. O hemocentro fica na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304, no Centro. Somente na quarta-feira e quinta-feira (11 e 12.10) não haverá expediente. No interior, todas os pontos de coleta do Hemosul estarão fechados neste feriado prolongado, retornam na próxima segunda (16).

Shoppings:

Bosque dos Ipês – O shopping funcionará em horário normal das 10h às 22h.

Campo Grande – Terá praça da alimentação, lazer e lojas âncoras funcionando em horário de domingo, das 10h às 22h, e as lojas abrem das 12h às 20h.

Norte-Sul Plaza - O shopping funcionará em horário normal das 10h às 22h.

Pátio Central - O shopping abrirá na quarta-feira com o horário reduzido, das 9h às 15h e na quinta-feira não funcionará. As portas devem reabrir normalmente na sexta-feira.