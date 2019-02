Universidade Conselheiro da Congregação Salesiana visita a UCDB e participa de ampla programação

Durante a visita, Pe. Natale Vitali teve encontro com os acadêmicos da Católica Foto: UCDB

Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) recebeu a visita do Pe. Natale Vitali, conselheiro regional para o Cone Sul da Congregação Salesiana. Durante três dias de ampla programação, acompanhado do Reitor, Pe. Ricardo Carlos, o visitante teve encontros com acadêmicos, colaboradores docentes e administrativos, com o conselho de Reitoria e de Pastoral, além de visitar as áreas e os diversos espaços do campusTamandaré.

Na terça-feira (19), celebrou missa na Paróquia Universitária São João Bosco para a comunidade acadêmica. Em sua homilia, destacou o amor. “A Bíblia destaca o amor a Deus e seus irmãos. Muitos cristãos têm os olhos fechados e acham que podem até conhecer tudo, mas a felicidade está só no amor”. A Eucaristia foi concelebrada pelo Pe. Ricardo e contou com a presença de colaboradores, professores e acadêmicos.

Em reunião com acadêmicos, ouviu as sugestões de melhoria para a Instituição. Com coordenadores de cursos e com líderes de área, Pe. Natale questionou os aspectos positivos das graduações. “O mais importante na Universidade são as pessoas. Alguns aspectos devem ser observados, como a formação de bons profissionais, a inserção no mundo do trabalho — e a transformação da sociedade —, o aprendizado e os valores”, afirmou.

Pe. Natale realiza a visita canônica a cada seis anos e a última vez foi em 2013. O intuito é animar e orientar a Instituição segundo os critérios estabelecidos pelo plano de governo da Congregação.

Em um balanço da visita, Pe. Natale Vitali destacou o crescimento da UCDB desde a última que esteve aqui. “A UCDB tem muita coisa boa. Visitei-a em 2013 e ela melhorou muito — mas a situação mudou muito também. Lembro, por exemplo, que a maioria dos estudantes estavam em cursos noturnos; hoje, estão nos matutinos. O ensino a distância apenas começava; agora são 43 cursos de pós-graduação e 21 de graduação pela UCDB Virtual. O perfil do jovem é muito diferente e é um desafio evangeliza-los. A universidade está em bom caminho salesiano. Ainda faltam algumas coisas, como colocar por escrito o projeto pastoral e avaliar os indicadores da pastoral. Precisamos melhorar o currículo, a participação dos docentes na Pastoral e apresentar a pessoa de Jesus Cristo, que é a nossa felicidade”, recomendou.

