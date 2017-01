Saúde Conselho de Farmácia faz ação na Capital recolher medicamento vencido

Começo de ano é sempre bom para fazer aquela boa organização em casa. Que tal dar uma passadinha no local onde guarda os remédios e conferir a data de validade deles? É imprescindível que os medicamentos sejam utilizados dentro do prazo de validade para o seu real funcionamento e também para evitar até mesmo problemas de saúde. “Um medicamento consumido fora do prazo de validade pode causar danos irreversíveis à saúde, ou até mesmo um efeito contrário ao esperado. É preciso ficar muito atento a isso”, destaca a presidente do CRF/MS, Dra Kelle Slavec.

O descarte dos medicamentos vencidos também precisa ser feito de forma correta para não prejudicar o meio ambiente com contaminação. Por isso o CRF/MS é um ponto fixo para recolhimento de remédios vencidos e nesta sexta-feira haverá um Dia D para recolhimento destes medicamentos. A ação será das 8h às 11h30, na sede do Conselho, na Av. Rodolfo José Pinho, 66.

Juntamente com o descarte consciente terá ainda uma ação saúde gratuita para a população, com farmacêuticos fazendo a farmácia clínica, com aferição de pressão, teste de glicemia e orientação sobre medicamentos.

Serviço

Dia D de recolhimento de medicamento vencido e Ação Saúde

Dia: 20 de janeiro

Local: sede do Conselho Regional de Farmácia - Av. Rodolfo José Pinho, 66

Horário: 8h às 11h30