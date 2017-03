Cidade Consumidor terá desconto na negociação de dívida em Campo Grande

Em comemoração à Semana do Consumidor, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa do Consumidor, e em parceria com o Procon/MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor), promove, a partir desta segunda-feira (13), diversas ações de atendimento ao consumidor.

Serviços de negociação de dívidas e soluções de problemas de consumo serão oferecidos pelas empresas parceiras: concessionárias Águas Guariroba e Energisa; operadoras NET, Claro, Telefônica/Vivo, Oi e TIM; e instituições bancárias Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú-Unibanco. Os atendimentos acontecem na Praça Ary Coelho, a partir das 12 horas desta segunda-feira (13) e vão até quarta-feira (15).

“Esta á uma oportunidade para o consumidor ser atendido com comodidade e efetividade. E tem em vista o alto grau de resolutividade das demandas apresentadas neste tipo de ação, é muito importante o consumidor aproveitar o momento e solucionar de vez seus problemas com as empresas parceiras”, afirma o subsecretário de Defesa do Consumidor, Valdir Custódio.

Hoje, a ação na Praça Ary Coelho começa às 12 horas e vai até às 16h30. Na terça e na quarta-feira, o atendimento será das 8 às 16h30. (Com assessoria)