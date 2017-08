História Continua neste final de semana a exposição de fotos antigas da capital no Bosque dos Ipês

Foto: Divulgação/ PMCG

Fotos históricas de Campo Grande ficarão expostas até o próximo domingo, dia 27, no 2º piso do Shopping Bosque dos Ipês. A mostra faz parte das ações alusivas aos 118 anos da Capital sul-mato-grossense e tem o intuito de trazer à tona o desenvolvimento e o progresso obtido pela cidade no decorrer dos anos.

Quem passar pelo local poderá ver registros de décadas passadas, a maioria em preto e branco, com fotos memoráveis de pontos importantes da cidade, por exemplo. As imagens fazem parte do acervo do Arquivo Histórico de Campo Grande (Arca), uma das principais fontes de informação histórica da capital.

“Todos os anos levamos a exposição para espaços culturais, mas desta vez decidimos colocá-las em um espaço comercial para que as pessoas que passarem pelo local também tenham acesso a esse material. Pode não parecer, mas cada foto carrega consigo uma informação histórica indispensável para nossa Capital”, explica a historiadora e coordenadora da Divisão de Memória do Patrimônio Cultural e Espaços Públicos, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). A exposição das fotos termina amanhã(27).