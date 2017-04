Cidade Controladoria capacita servidores para garantir transparência na prefeitura

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, realizou mais um treinamento para acesso ao Portal da Transparência. Cerca de dez servidores da Secretaria Municipal de Saúde participaram da capacitação, realizada por setores devido à grande demanda de convênios e contratos que a pasta possui.

Todas as secretarias do município já receberam instruções de como manusear e inserir informações no Portal, garantindo a transparência no serviço público. “O objetivo é modernizar e ampliar os serviços, garantindo a efetividade do acesso à informação pública” declarou o coordenador da transparência fiscal, Marco Aurélio Borges de Paula.

O coordenador espera que os trabalhos proporcionem nota máxima na avaliação de transparência ativa. “Estamos trabalhando em parceria com a AGETEC (Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação), para ajustar alguns itens que não foram atendidos na última avaliação. O Portal da Transparência também está passando por melhorias”, afirmou Marco Aurélio.

Por meio do Portal da Transparência o cidadão pode ter acesso a dados relacionados a arrecadação, despesas, licitações e contratos, entre outras informações da Prefeitura de Campo Grande.

Na última avaliação, feita em outubro de 2016, Campo Grande recebeu a nota 8,7. A análise de responsabilidade da Enccla (Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro) levou em conta vários critérios estabelecidos em lei, como por exemplo, a possibilidade de o cidadão encaminhar pedidos de informação de forma eletrônica (e-SIC) e divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público.

Além de oferecer capacitação interna, a coordenadoria de transparência já faz planos de estender projetos à comunidade. “A intenção é fechar parcerias com escolas e universidades. Oferecer palestras de forma lúdica às crianças e debater assuntos importantes para o desenvolvimento do País, como por exemplo o combate a corrupção, com os adolescentes”, finaliza Marco Aurélio.

A Lei de Acesso à informação (Lei nº 12.527/2011) assegura o direito e cria mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo ou itens de identificação do requerente, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

As regras valem para os três Poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios, inclusive aos tribunais de conta e ministério públicos. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.