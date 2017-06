Cidade Copa Truck: Trad recebe na Capital ex-apresentadora do SBT e piloto

Os caminhões da Copa Truck começam a chegar a Capital nesta quarta-feira (7) e já dão o tom de como será a etapa Centro-Oeste, que acontece neste domingo (11), no Autódromo Internacional de Campo Grande, reabrindo o calendário de eventos nacionais no local.

Um dos caminhões que já pode ser visto em Campo Grande é o da piloto Débora Rodrigues, recepcionada pelo prefeito Marquinhos Trad, que aproveitou para conhecer o veículo, exposto no Paço Municipal até amanhã.

Para o chefe do Executivo Municipal, a competição de domingo devolve aos campo-grandenses a alegria em participar de grandes eventos. “Tínhamos que devolver a alegria das grandes provas e grandes eventos no autódromo da nossa cidade, o qual conseguimos revitalizar para que ele pudesse retomar os calendários das competições, que passaram a não acontecer em Campo Grande. Conseguimos deixar tudo pronto para receber a final da Copa Truck Centro-Oeste, que será transmitida ao vivo para milhares de lares brasileiros, projetando e enaltecendo a beleza da nossa cidade”, destacou.

Marquinhos Trad e Débora Rodrigues combinaram um novo encontro na sexta-feira (9), no autódromo, onde vão receber alunos das escolas públicas municipais localizadas em regiões de maior vulnerabilidade social. “A nossa gestão tem a preocupação de tornar esses espaços acessíveis e, por isso, vamos aproveitar o evento para levar alguns estudantes e dar a oportunidade para que eles também vivam esses momentos de alegria”, considera o prefeito.

Animada por voltar a Campo Grande, onde morou por um tempo, Débora falou da vontade de ver o automobilismo ser reconhecido como um esporte de inclusão. “Gostei da disponibilidade do prefeito em colocar o autódromo para funcionar e promover a inclusão, porque o automobilismo não é apenas esporte de elite como muitos o classificam. É preciso vontade política para promover o acesso das pessoas aos autódromos. Sabemos que esses locais não sobrevivem apenas com as corridas, mas é possível desenvolver outros projetos ali dentro, como escolinhas de base, de pilotagem, ou escolinhas de mecânica para a população. Isso agrega socialmente e somos parceiros para viabilizar projetos neste sentido”, assegurou a piloto.

Sobre a final do próximo domingo, Débora avisou que o Autódromo vai tremer. “Todos os campeões da Truck estarão aqui e o bicho vai pegar, porque eu estou em terceiro lugar e quero ultrapassar estes homens”, prometeu a piloto.

Para a realização da prova, a Prefeitura de Campo Grande revitalizou o autódromo com a revisão da parte elétrica, poda de árvores, roça e corte de grama, melhora do acesso e pintura e estrutura de pista. Além da Funesp outras secretarias como a Sisep e Agetran também participam desta organização. Cerca de 60 homens permanecem no local até quinta-feira para finalizar os trabalhos.

Treino e prova

Em Campo Grande, a etapa da Copa Truck terá 20 competidores e os treinos iniciam na quinta-feira, das 15h às 16 horas. Outra sessão de treinos acontece na sexta-feira (9), a partir das 13h e a decisão final com rodada dupla tem início previsto para as 10h08 e ambas as corridas, com duração de 25 minutos cada, contarão com transmissão ao vivo pelo canal SporTv.

Obs: Débora Rodrigues foi apresentadora no passado do programa Fantasia no SBT.