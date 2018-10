Jardim Petrópolis Córrego transborda, invade pista e causa transtorno no Jardim Petrópolis Avenida Capibaribe ficou com a pista parcialmente interditada

Córrego Imbirussu transbordou e água invadiu pista e deixou trânsito conturbado na tarde desta quinta-feira (5), na Avenida Capibaribe, Bairro Petrópolis, em Campo Grande. Uma Van empresarial que transportava encomendas do Aeroporto ficou presa nos galhos com a enxurrada.

De acordo com o motorista do veículo, de 33 anos, que não quis ser identificado, ele tentou passar pela enxurrada mas entrou algum objeto no motor que fez o carro ,’morrer’. "Como van é um veículo alto pensei que conseguia passar, mas deve ter entrado um galho de árvore embaixo dela por isso travou", disse.

A pista ficou parcialmente interditada até a chegada do Corpo de Bombeiros. Com a água baixa na pista, os militares fizeram a remoção de parte de galhos para facilitar o trânsito.

DESCASO

Ao Correio do Estado, a comerciante Agnes Freitas, de 50 anos, disse que problema semelhante acontece há mais de 20 anos. "Em toda a época de chuva a água invade a pista, mas do jeito que aconteceu hoje, foi assustador", contou.

Agnes ainda disse que cobrança da prefeitura é que não falta. "É preciso fazer uma ponte aqui para não acontecer mais esse problema, já acionei a prefeitura mas até hoje nada foi mudado", finalizou .