Corrida de Carrinhos de Rolimã é realizada na UCDB neste sábado

Tradicional Corrida de Carrinhos de Rolimã será realizada no estacionamento do bloco B do campus Tamandaré Foto: UCDB

No sábado (23) acontece a já tradicional Corrida de Carrinhos de Rolimã, no estacionamento do bloco B da Universidade Católica Dom Bosco, a partir das 7h30. Acadêmicos do 1º semestre dos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, de Computação e de Controle e Automação dividiram-se em 15 equipes e construíram os tradicionais carrinhos que fizeram a alegria de muitas gerações de crianças.

Este já é o quarto ano em que a corrida será realizada e, na UCDB, o assunto é sério. Todos os veículos devem ter relatório técnico e serão vistoriados antes das provas, tendo avaliado itens como segurança e dimensões. A construção é interdisciplinar, envolvendo conhecimentos de Introdução à Engenharia, Desenho Técnico e Física.

A prova será dividida em quatro etapas: vistoria, tomada de tempo, frenagem (com os dez melhores) e descida final (com os cinco finalistas). Os avaliadores são professores, engenheiros convidados e acadêmicos veteranos.

“Os alunos aguardam com ansiedade pelo evento. Muitos carros já estão prontos e é uma prova prática muito interessante para os alunos aprenderem os primeiros conceitos de Engenharia e projeto”, destacou o professor Bruno de Paula Rosa.