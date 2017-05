Emprego Crea-MS divulga gabarito preliminar do concurso público

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) publicou o gabarito preliminar das provas escritas, aplicadas no último domingo, em Campo Grande. O edital com o gabarito foi publicado hoje. O concurso, organizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), teve 5.034 candidatos inscritos.

O candidato que não concordar com o gabarito pode apresentar recurso nos dois dias subsequentes à publicação do edital. O recurso deve ser devidamente fundamentado, digitado ou em letras de forma, onde devem constar o nome do candidato e endereço completo para correspondência. O documento deve ser encaminhado, ainda, em folha individual por questão, em três vias, assinado e com a bibliografia que o fundamente.

No caso de recurso contra o gabarito, a pontuação relativa às questões eventualmente anuladas será atribuída a todos candidatos presentes à prova objetiva. Recursos que forem encaminhados por fax ou meio eletrônico não serão aceitos.

De acordo com o edital, o recurso deve ser endereçado à Comissão Especial de Concurso e entregue pessoalmente, ou por procuração, no protocolo da Fapec, das 8h às 11h e das 14h às 17h. O candidato pode também encaminhar a documentação por Sedex, com AR, para o endereço da Fapec. Neste caso, vale a data da postagem.