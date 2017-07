Fiscalização Crea-MS faz Operação Pente-Fino em 19 bairros da Capital

Por: Igor Matheus, com assessoria

Até o dia 04/08, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (Crea-MS) , realiza mais uma edição da Operação Pente-Fino, em 19 bairros de Campo Grande.



Nesta força-tarefa, 14 agentes fiscais farão a verificação, com a presença de responsável técnico, projetos, existência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e placa em obras em empreendimentos e serviços nas áreas da engenharia e agronomia.



Dentre os estabelecimentos fiscalizados estão obras civis, centros de saúde, postos de combustíveis, supermercados, condomínios, igrejas e templos nos bairros Leblon, São Conrado, Tijuca, Oliveira, Caiçara, União, Bonança, Batistão, Anahy, Batistão, Bonjardim, Tarumã, Lagoa Park, Caiobá, Vila Belo Horizonte, Vila Bandeirante, Jardim Paradiso, Santa Emília, Rancho Alegre II e Coophavilla II.



“Nesta fase esperamos fiscalizar mais de 180 pontos, conferindo assim, à sociedade segurança e garantia de serviços prestados por profissionais devidamente registrados no Conselho”, garantiu o presidente Dirson Freitag.



O Departamento de Fiscalização realizou mais de mil visitas em ações nas regiões norte, leste e em alguns bairros da região da sul da Capital. Dentre as irregularidades constatadas, estão a ausência de responsáveis técnicos, de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e de placa de identificação de obra, respectivamente.