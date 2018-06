UCDB Credenciamento da imprensa que cobrirá a Festa Junina pode ser feito até quarta-feira

Marcos & Belutti comemoram dez anos de carreira Foto: Divulgação

No próximo sábado (9) acontece a 12ª edição da Festa Junina UCDB, no campus da Avenida Tamandaré. Órgãos de imprensa que farão a cobertura do evento devem se credenciar, exclusivamente, de hoje (4) a quarta-feira (6), pelo e-mail noticias@ucdb.br. Deverão ser informados os nomes completos dos profissionais, o veículo de comunicação, documento de identidade e telefone de contato.

A retirada das credenciais será somente no dia 7 de junho, quinta-feira, das 8h às 17h, na Assessoria de Imprensa da UCDB, localizada no primeiro piso do bloco Administrativo.

A festa terá como show principal a dupla Marcos & Belutti, além de Max Moura & Cristiano e Hugo & Vitor.

Para mais informações sobre o credenciamento ligue 3312-3353.