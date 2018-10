Santo Amaro Criança fica ferida em engavetamento de carros no Santo Amaro Veículo onde a menina estava não respeitou a sinalização

Um engavetamento no cruzamento da avenida Eng. Amélio Carvalho Baís com a rua Náutico, no Santo Amaro, deixou uma menina de 9 anos ferida. O carro em que ela estava, um Corsa prata, com a mãe de 29 anos, não respeitou a sinalização e acabou no meio de outros dois carros.

De acordo com os bombeiros, por volta de 12h50, um Voyage preto estava parado na rua Náutico, quando, no sentido contrário, um Corsa não respeitou a preferência de Ford Ka vermelho que seguia na avenida. O veículo vermelho bateu na lateral do Corsa, que acabou tombando entre os dois carros, formando uma espécie de ‘sanduíche’.

A condutora do Ford, uma assistente social de 51 anos, disse que não conseguiu desviar. “Eu tentei tirar o carro, mas foi muito rápido; não consegui evitar”, contou. Ela não teve ferimentos.

A motorista de Voyage, uma estudante de 42 anos, disse que o Corsa veio em alta velocidade. “Eu tava esperando o Ford passar e o Corsa veio muito rápido e só parou quando bateu no meu carro”, disse ela à reportagem do Correio do Estado.

Conforme apurado com as testemunhas, a motorista do Corsa levava a filha para a escola. A criança e a mãe foram levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Almeida e tinham algumas escoriações e dores pelo corpo. Uma via da avenida e uma da rua Naútico ficaram interditadas por conta do caso.