Capital CRO-MS entrega ao MPE relatório de fiscalização em unidades de saúde

O CRO-MS (Conselho Regional de Odontologia de MS) apresentou nesta sexta-feira (27) um relatório de fiscalização às unidades de saúde da Prefeitura de Campo Grande ao MPE (Ministério Público Estadual). O documento elaborado em dezembro de 2016 foi entregue à promotora de justiça da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública de Campo Grande, Paula Volpe, que havia solicitado o levantamento ao Conselho.

Além do documento, o presidente do CRO-MS, Francisco Grilo aproveitou para apresentar à promotora o panorama da odontologia nos últimos anos. No relatório elaborado pelo Conselho são apontados problemas nas estruturas físicas das unidades e até mesmo falta de insumos e equipamentos de proteção individual.

"Nós trabalhamos pela odontologia e pela população. O CRO-MS tem esse papel de buscar garantir um serviço de qualidade à sociedade. O trabalho do MPE será muito importante para que sejam oferecidas condições dignas para os profissionais que trabalham nessas unidades e também para cada usuário. A Prefeitura já tem avançado em algumas questões e esse documento poderá auxiliar a identificar as necessidades ", destaca o presidente do CRO-MS, Francisco Grilo.

De acordo com a à promotora de justiça da 32ª Promotoria de Justiça da Saúde Pública de Campo Grande, Paula Volpe, a Prefeitura de Campo Grande será comunicada sobre as necessidades apresentadas no relatório para que sejam adotadas as devidas providências. "Vamos oficiar a Prefeitura e dar um prazo para que nos retornem com uma resposta para solucionar os problemas apresentados. Nos últimos anos vimos um dos piores cenários na saúde pública. Mas essa gestão tem se mostrado mais aberta ao diálogo e esperamos que solucionem essas questões", afirma a promotora. (Com Assessoria)