Arrecadação Cruz Vermelha de MS abre campanha de arrecadação de brinquedos Arrecadação vai até o dia 10 de outubro

A Cruz Vermelha Brasileira do Mato Grosso do Sul iniciou no dia 19 de Setembro uma campanha de Doação de Brinquedos para presentear meninos e meninas que precisam.

A arrecadação vai até o dia 10 de outubro e tem como objetivo beneficiar três instituições em Campo Grande e duas aldeias localizadas em Aquidauana.

De acordo com a Coordenadora de Doações, Núbia Calaça, o objetivo é arrecadar o maior número de brinquedos possível para que a distribuição possa ser feita a mais ou menos 3 mil crianças.

As doações podem ser entregues na sede da Cruz Vermelha MS, localizada na Rua Barão de Melgaço, 58, no Stand localizado no Shopping Norte Sul Plaza e no interior do Estado, onde existem pontos de coleta em Aquidauana, no Hotel Aquidauana Palace e em Chapadão do Sul, na sede localizada na Rodoviária da Cidade.